Festa di fine anno 'ridotta' alla scuola di infanzia Acquamarina, genitori perplessi

| 07:34 - 20 Giugno 2021

Scuola Acquamarina (foto da Google).

Alcuni genitori della scuola statale dell'infanzia Acquamarina di Viserba, del plesso Enrico Fermi, hanno contattato la nostra redazione, esprimendo forte perplessità sulla scelta della direzione di non celebrare quella che nelle scuole comunali è definita "festa del saluto". Una cerimonia, nel giardino della scuola, che vede protagonisti alunni, maestre e anche i parenti. Alla scuola Acquamarina non è stato così: "E' stata negata la possibilità di questo momento di festa, nonostante il giardino enorme a disposizione della scuola, senza dimenticare il parco Don Tonino Bello posto nelle vicinanze", rileva una delle madri che hanno deciso di far sentire la propria voce. Giovedì scorso (17 giugno) c'è stata solo una fugace consegna dei diplomi, riferiscono i genitori, durata una mezz'ora, alla presenza esclusiva dei genitori e interdetta ad altri parenti ("Nessuno ovviamente voleva portarsi una carovana di gente, ma almeno un altro parente a parte i genitori"), soprattutto senza le due maestre di ruolo storiche (una attualmente è in aspettativa, l'altra in maternità). Una scelta che ha fatto discutere, visti gli spazi all'aperto a disposizione. "E' stato negato perché non c'erano le autorizzazioni", la spiegazione data ai genitori, che però lamentano "mesi e mesi di cose negate". Niente recita natalizia, recita di fine anno, in giardino, interdetta anche ai genitori. "Vogliamo precisare che siamo tutti genitori vaccinisti, iper rispettosi delle regole. Ma ci sembra che la direzione cavalchi troppo l'onda del Covid, per bocciare ogni richiesta".