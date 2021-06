VIDEO Rimini: api sull'albero del bar. Trovata ‘la regina’, rimosso gigantesco alveare

Attualità

Rimini

19 Giugno 2021

Dopo quello del lettino in spiaggia e quello della sedia di un bar del centro storico, un nuovo “assalto” di api ha destato stupore nella giornata di ieri a Rimini. Si parla di un alveare di circa 1 metro quadrato, un’opera gigantesca costruita da un considerevole sciame di api che si è appoggiato su un albero del locale "Quelli del Bar Guido" in via Spagna. Uno spettacolo non adatto ai sensibili e ai deboli di stomaco tanto estesa era la grandezza dell'alveare. Il maxi nido è stato rimosso da un esperto apicoltore contattato dal titolare dell'esercizio Devis Morelli.