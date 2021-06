Cultura, musica, arte, danza, cinema e sport. Vivere Rimini nella prima lunga settimana dell'estate

Eventi

Rimini

| 11:50 - 19 Giugno 2021

Tutti gli eventi a Rimini.

Cultura, musica, arte, danza, cinema, sport e divertimento per la settimana d’avvio dell’estate.

Si parte con Mare di Libri , il festival dedicato ai libri e ai ragazzi che amano leggerli. Si continua con lo sport agonistico, ben due campionati nazionali, le Finali Nazionali Silver di ginnastica artistica e i Roller Games, le “Olimpiadi” Nazionali degli sport rotellistici.

Gli appuntamenti del mese continuano con il cinema e il documentario, realizzato in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, ‘Fellinopolis’ realizzato dalla regista e produttrice Silvia Giulietti che arriva al Multisala Le Befane di Rimini dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Dal 23 giugno partono le Masterclass del concorso internazionale Noureev tenute, al teatro Galli, da étoiles e coreografi che hanno lavorato e danzato accanto al maestro Noureev. Il 27 giugno al Galli sarà protagonista Roberto Mercadini con il suo nuovo spettacolo che racconta il legame di Dante Alighieri con la parola. Non mancherà la musica con i Concerti d’estate della Banda Città di Rimini in occasione della Festa della musica. Gli appuntamenti nel verde delle colline riminesi al nuovo Parco degli artisti continuano con i grandi successi di Renato Zero e dei New Trolls e con i barzellettieri più famosi di Romagna. Nel solco della tradizione della marineria locale sabato 26 giugno al porto di Rimini si potranno ammirare le tradizionali imbarcazioni con le loro coloratissime vele al vento, le "Vele al Terzo". Senza dimenticare la solidarietà con il Concerto “Affacciati alla Finestra” di Francesca Cesaretti e Davide Tura e l'orchestra da Camera di Rimini in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, organizzato da AIL Rimini OdV (28 giugno). Le collezioni d’arte dei musei riminesi aprono ad orario continuato e a queste si aggiungono le mostre, come la rassegna a cura di Massimo Pulini ‘Unicum. Racconti al Museo’, fino ai capolavori in mostra al Tempio Malatestiano.

Ecco il calendario:

18 – 20 giugno 2021

Rimini, centro storico

Mare di Libri

Festival dei ragazzi che leggono

Quattordicesima edizione del festival di letteratura dedicato al pubblico degli adolescenti e dei “giovani adulti”. Una manifestazione all’insegna del divertimento culturale, un appuntamento annuale per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei. Questa nuova edizione consta di eventi online e “in presenza”. Un’occasione di incontro e di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali attraverso: presentazioni di libri, dibattiti, letture, laboratori e spettacoli. Gli eventi proposti in presenza si svolgono all'Ala Nuova del Museo della Città di Rimini, al Teatro degli Atti, al Cinema Fulgor e al Cortile della Biblioteca Gambalunga. Nuovo format è quello dei dialoghi, durante i quali si parla di tematiche quali l'uguaglianza e il pregiudizio, l'amore e l'impegno. E ancora gli speed date con gli editori, i laboratori, gli eventi speciali e gli spettacoli. Sono in programma anche le premiazioni del concorso booktrailer Ciak, si Legge! e del Premio Mare di Libri.

L'evento finale è un appuntamento tra narrazione e performance musicale: i rapper Murubutu e Claver Gold presentano alcuni loro brani che riattualizzano la Commedia di Dante. Mare di Libri non è solo un festival realizzato per gli adolescenti, ma dagli adolescenti: lo staff di volontari dagli 11 ai 18 anni, infatti, svolge tutte le mansioni legate alla gestione del festival.

Info: www.maredilibri.it

giugno - inizio settembre 2021

Rimini, da Torre Pedrera a Miramare

Cento Giorni in festa

Eventi per tutta l'estate. Piccoli e grandi appuntamenti, organizzati dai Comitati turistici, che animano le piazze, le viuzze e soprattutto i 16 km di lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. Info: 0541.53399

18 giugno 2021

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini

Pianeta Zero

Nella cornice del nuovo Parco degli Artisti, ai piedi del fiume Marecchia, si esibisce Federico Cammarata, ispirandosi alle performance live dell'artista Renato Zero. Un mix di suoni, luci e cambi di scena: non solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo. La prevendita dei biglietti è disponibile sul circuito Liveticket. In caso di maltempo il concerto è rinviato a data da destinarsi. Orario: 21.15 Ingresso a pagamento. Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

18, 19, 20, 22 giugno 2021

Rimini, Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassirya, 22

Fellinopolis

Documentario realizzato in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il documentario Fellinopolis arriva a Rimini. Il film permette di osservare Federico Fellini al lavoro e di scoprire i nuovi aspetti dell’uomo e del suo processo creativo. Oltre ad essere un ritratto intenso e inedito di Fellini, è l'occasione per mostrare un lavoro straordinario, una testimonianza rara che merita di essere portata alla luce. Questo documentario è stato realizzato partendo dai materiali del regista Ferruccio Castronuovo, per oltre un decennio collaboratore del Maestro riminese, e conservati per quasi quarant’anni in Cineteca Nazionale di Roma.

Oggi tutti questi materiali, voluti da Fellini, tornano in sala e rivedono la luce nel montaggio della direttrice della fotografia, regista e produttrice Silvia Giulietti. Queste eccezionali riprese incontrano i ricordi dei professionisti che hanno lavorato con Fellini, tra cui i Premi Oscar, Lina Wertmüller, Nicola Piovani e Dante Ferretti.

Orario: 18.30 e 21.00. Info: 0541 307805

Tutti i venerdì dal 18 giugno al 27 agosto 2021

Giardini Don Luigi Sturzo (adiacenti al Ponte dei Mille) – Rimini

Artisti tra le mura

Eventi teatrali, culturali, musicali per riqualificare le zone caratteristiche di Rimini

L'associazione Scialla APS, propone delle serate dedicate a tutte le età, che hanno lo scopo di riqualificare le zone caratteristiche di Rimini, partendo dall'importanza storica delle mura romane presenti nei Giardini Don Luigi Sturzo.

Tutti i venerdì sera, si svolgono spettacoli che spaziano tra il teatro mediante la rievocazione storica di situazioni ambientate ai tempi dei romani a cura dell'Associazione Legio VI Ferrata APS, momenti culturali con l'intervento di archeologi, musica d'ascolto con band locali e, ancora, artisti di strada come giocolieri e trampolieri.

Orario: dalle 18.30 alle 24.00 Ingresso libero

19 giugno 2021

Parco degli Artisti: Via Marecchiese 387, Rimini Vergiano

Il Mito New Trolls

Due storici della band nata nel 1998, Ricky Belloni e Giorgio Usai e, due affermati musicisti, ormai membri ufficiali del mito New Trolls da oltre 10 anni, Andrea Cervetto e Alex Polifrone, ripropongono tutti i più grandi successi dei New Trolls dalle origini fino ad oggi. Apre il concerto il pianista Sam Rossini. In caso di maltempo il concerto è rinviato a data da destinarsi.

Le prevendite dei biglietti sono attive sul circuito Liveticket (www.liveticket.it)

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: pagina fb Parco degli Artisti Rimini

20 giugno 2021

Rimini, Cantieri navali, via Sinistra del Porto

Festa di Sant'Antonio

Celebrazione marinaresca legata al miracolo di Sant’Antonio, che parlò ai pesci sul ponte dei Miracoli della città, oggi conosciuto come ponte della Resistenza. La festa, all'insegna del recupero delle tradizioni, è organizzata dall’Associazione Ponte dei Miracoli.

Cerimonia ufficiale con un omaggio floreale alla stele del miracolo dei pesci (ore 12.00) e una messa solenne (ore 18.30)

21 giugno 2021

Rimini, Parco degli Artisti, via Marecchiese 387

Concerti d’estate 2021

Concerto della Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza, in occasione della Festa Europea della Musica

A cura dell’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini

La prenotazione dovrà essere effettuata tramite messaggio WhatsApp allo 0541 380403 con numero persone, contatto telefonico e nominativo di un referente. Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

23 - 27 giugno 2021

Rimini, teatro Galli

Masterclass del concorso internazionale Noureev

Masterclass tenute da étoiles e coreografi che hanno lavorato e danzato accanto al maestro Noureev e che coinvolgeranno le scuole del territorio e di gran parte d'Italia. L’iniziativa fa parte del progetto Riviera Danza.

Info: www.concoursrudolfnoureev.org

24 giugno 2021

Parco degli Artisti: via Marecchiese 387, Rimini Vergiano

Una tira l’altra

Una serata teatrale all’insegna del divertimento, dove Sgabanaza, Nevio Bedin e Bicio, i barzellettieri più famosi di Romagna e Marche, garantiscono a tutti il buonumore. Presenta Sergio Casabianca. In caso di maltempo il concerto è rinviato a data da destinarsi. Le prevendite dei biglietti sono attive sul circuito Liveticket (www.liveticket.it)

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: pagina fb Parco degli Artisti Rimini

25 e 26 giugno 2021

Parco degli Artisti: Via Marecchiese 387, Rimini Vergiano

Sosteniamo il talento

Rassegna di danza a sostegno del fondo permanente per borse di studio. Sul palco si alternano centinaia di allievi di 15 scuole di danza per 2 serate, presentate in collaborazione col Comune di Rimini. UISP Territoriale Rimini assegna direttamente una borsa di studio nominale del valore di € 500. In caso di maltempo il concerto è rinviato a data da destinarsi.

Ore 20:45 Ingresso a pagamento. Le prevendite dei biglietti sono attive sul circuito Liveticket (www.liveticket.it)

Info: pagina fb Parco degli Artisti Rimini

23 giugno 2021

Riminiterme - viale Principe di Piemonte, 56 - Miramare di Rimini

Amarcort Film Festival: Mini giro del mondo in 80 corti

Torna il tour cinematografico con i cortometraggi internazionali, sottotitolati in italiano.

Quest'anno il tour è proposto in una versione "light": una biglia e un viaggio intorno al mondo "a colpi di dita"! Chi arriverà primo?

4 tappe tutte estive, 40 cortometraggi di altissima qualità e la finale a dicembre. Come sempre il pubblico è protagonista: i 2 corti più votati accederanno alla finale. Prima tappa mercoledì 23 giugno alle ore 21.15 sulla spiaggia di Riminiterme (Bluebeach).

Ore 21.15. Ingresso gratuito, senza prenotazione. Salvo brutto tempo, le proiezioni avverranno all'aperto con distanziamento assicurato. Info: www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti.html

24 – 27 giugno 2021

Rimini, Palasport Flaminio e altre palestre

Finali Uisp Pallavolo

Campionati Nazionali UISP Lega Pallavolo – Adulti e giovanili

Info: www.uisp.it/pallavolo

25 giugno 2021

Basilica Cattedrale, via IV novembre, 35 - Rimini centro storico

La scuola del silenzio. Una riflessione su Guido Reni

Conversazione intorno al dipinto di Guido Reni 'Il bambino tra le braccia e il mandorlo fiorito. San Giuseppe tra Reni e Guercino'. L'incontro è tenuto dallo storico e critico dell'arte Alessandro Giovanardi. Al termine della conferenza si svolge una visita guidata al Tempio Malatestiano. A cura della Fondazione Cassa di Risparmio Rimini.

Ore 21 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 351611 segreteria@fondocarim.it

25 giugno 2021

Spiaggia RiminiTerme, Miramare

Rassegna ‘Al chiaro di luna’: Il Bacio

Spettacolo dedicato al ‘Bacio’ in tutte le sue accezioni, con il Trio Schumman e con incursioni di Marina Massironi che leggerà fra gli altri un testo dell'autrice riminese Lia Celi.

Ore 21.30. Prevendita circuito Liveticket. Info: www.riminiclassica.it

25 - 27 giugno 2021

Rimini, piazzale Fellini

Il viale del gusto

Mostra mercato dedicata ai prodotti tipici alimentari

Marina Centro di Rimini si trasforma in un tripudio di sapori. Piazzale Fellini diventa una fiera d'esposizione di prodotti tipici alimentari provenienti da diverse parti d’Italia. Inoltre è presente una mostra dell'artigianato artistico, prodotti di artigianato etnico e del benessere. L'evento è a cura del Comitato Turistico Associazione Assovespucci di Marina Centro.

Orario: dalle 10 alle 21

26 giugno 2021

Rimini porto, Piazzale Boscovich

Romagna Mare

Vele al Terzo Rimini, il passato e presente della nostra Marineria

Manifestazione culturale rievocativa dedicata alle barche storiche della Romagna. Sarà possibile vedere ormeggiate in porto le tradizionali "Vele al Terzo" ed effettuare visite guidate gratuite sulle imbarcazioni all’ormeggio dove gli equipaggi racconteranno la storia e le caratteristiche di queste barche tradizionali. La visita alle imbarcazioni prevede un percorso guidato al cui ingresso è allestita un’esposizione di attrezzature per la pesca in collaborazione con il Museo E' Scaion. A cura dell’ Associazione Vele al Terzo

Orario: 10 – 13 /14 – 17.30. (In caso di maltempo spostato al 27/6). Info: www.facebook.com/velealterzorimini/

27 giugno 2021

Rimini, Teatro Galli

Roberto Mercadini in

Dante. Più nobile è il volgare

Nel suo nuovo spettacolo Roberto Mercadini racconta il legame di Dante Alighieri con la parola, il suo amore ma anche la sua ossessione per il linguaggio: dal suono delle diverse lingue al senso dei singoli vocaboli.

Ore 21.30. Biglietto unico € 10. Prevendite: https://biglietteria.comune.rimini.it

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro degli Atti

28 giugno 2021

Ospedale Infermi (tra le scale C e D), via Settembrini, 2 – Rimini

Affacciati alla finestra

Nell’ambito della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL Rimini OdV organizza un concerto per due Pianoforti e Orchestra d'Archi. L'evento, che si svolge all'aperto, nasce dall'unione di diverse figure professionali con un unico intento: sensibilizzare il personale e i pazienti agli effetti benefici e riflessivi che solo l'ascolto o la pratica della musica possono donare. Francesca Cesaretti e Davide Tura, insieme all’Orchestra da Camera di Rimini, si esibiscono sotto la bacchetta del direttore Stefano Pecci. Il programma prevede musiche di W. A. Mozart (la famosa Piccola Serenata Notturna per orchestra), J. S. Bach (il Concerto BWV 1062 in Do minore per due pianoforti e orchestra) e D. Tura (con il brano originale Pan Do Ra che è un dono di ottimismo in questi tempi difficili). Il concerto viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook AIL RIMINI.

L'evento si svolge in collaborazione con l'Associazione no profit 'Donatori di Musica' e con il patrocinio del Comune di Rimini.

Ore 16.30. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati. Info: 392 7746878; 0541 705058

28 giugno 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna Accadde Domani

Il mio corpo vi seppellirà

Ultimo appuntamento della rassegna cinematografica 'Accadde domani', promossa dalla FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai – Emilia Romagna – dedicata al cinema italiano della stagione 2020-21.

Sul grande schermo viene proiettato il film di genere drammatico western 'Il mio corpo vi seppellirà', regia di Giovanni La Parola, con Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth Madè, Rita Abela, Giovanni Calcagno, Italia, 2021. Presente in sala il regista.

Si consiglia il pre-acquisto del biglietto presso la Cassa del Cinema Tiberio, oppure online sul circuito Liveticket.

Ore 21. Ingresso a pagamento

Tariffa d'ingresso: Info: 328 2571483

tutti i mercoledì dal 30 giugno al 25 agosto 2021

Rimini , centro storico

Rimini Shopping Night

Serate in centro storico con negozi aperti fino alle 23.

In estate il mercoledì sera, il centro storico si anima con le boutique che aprono le porte in orario serale con iniziative speciali, tra aperitivi e intrattenimento. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali. Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

tutti i mercoledì d'estate fino all'8 settembre 2021

Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro

Ritratti d'autore

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.

Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei, Luciana Martelli, Walter Petroncini.

Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30

MOSTRE

Fino al 18 luglio 2021

Rimini, Tempio Malatestiano - Basilica Cattedrale

Guercino e Guido Reni, capolavori in mostra

Per la prima volta a confronto e al tempo stesso in dialogo, due capolavori poco noti del '600 raffiguranti San Giuseppe: il San Giuseppe con Bambino, attribuito a Guido Reni, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e proveniente dal Museo della città, e il San Giuseppe con bastone fiorito, di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, di proprietà della Diocesi di Rimini. Un’occasione per sottolineare la presenza a Rimini di due importanti opere seicentesche, ricordando la figura di San Giuseppe nell' anno a lui dedicato da Papa Francesco.

Le opere di Guido Reni e del Guercino possono essere visitate negli orari di apertura della Basilica Cattedrale (8,30-12 e 15,30-18,30) ad eccezione che durante le celebrazioni liturgiche.

19 giugno – 1 agosto 2021

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini

Unicum. Racconti al Museo

Simone Cantarini. Il ritrovato ritratto del poeta Alessandro Tassoni

Nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini, viene presentata la seconda delle opere in mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di Simone Cantarini, detto Simone il Pesarese, allievo irrequieto e ribelle di Guido Reni, nume tutelare della pittura bolognese e uno dei massimi esponenti del classicismo seicentesco.

Tutte le domeniche di giugno inoltre, alle ore 17, ha luogo la visita guidata alla mostra, al costo di 3 €, prenotabile telefonicamente oppure on line al seguente link: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini La visita guidata ha una durata di 30 minuti circa

Orario mostra: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 Prenotazione obbligatoria.

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

SPORT

18 – 27 giugno 2021

Fiera di Rimini

Finali Nazionali Silver – Summer edition

A Rimini torna il grande evento agonistico organizzato da Esatourgroup ed SSD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la FGI, Federazione Ginnastica d’Italia. Dieci giorni di grande ginnastica tra gare, esibizioni, attività aperte a tutti, nel rispetto dei protocolli approvati da Coni e CTS per le manifestazioni sportive. L’evento si svolge con il consueto carico di spettacolarità, grazie alla presenza di migliaia di atlete e atleti, per l’evento più atteso e partecipato nel panorama sportivo nazionale. Ogni giorno sono a disposizione al massimo duemila biglietti per il pubblico prenotabili online. Info: www.ginnasticainfestarimini.it

Fino al 27 giugno 2021

Fiera Di Rimini

Vnl - Volleyball Nations League 2021

Una Manifestazione che porta a Rimini il meglio della pallavolo mondiale. La FIVB, Federazione Mondiale del Volley ha scelto l’Italia e Rimini quale sede della Volleyball Nations League (VNL) 2021. 32 squadre nazionali femminili e maschili si sfideranno in fiera, dove verrà creata una ‘bolla covid free’. Il calendario completo su www.volleyball.world/vnl/2021/schedule - Le partite su www.la7.it/vnl

Fino al 4 luglio 2021

Riccione, Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Cesenatico, Senigallia e della Repubblica di San Marino

Roller Games

Un grande festival di sport e di intrattenimento a cadenza biennale che raggruppa, per la prima volta in un unico contesto geografico, tutti i campionati italiani della Federazione Italiana Sport Rotellistici, una sorta di prima “Olimpiade” nazionale delle discipline del pattinaggio e dello skateboarding, e che trasforma un ampio tratto della riviera adriatica nella “capitale” degli sport rotellistici. A Rimini dal 22 al 30 giugno riprendono le gare di pattinaggio artistico al nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS). Info: www.fisr.it

giugno - agosto, dal lunedì al giovedì

Rimini, Ponte di Tiberio e zona mare

Fluxo - outdoor movement

Fluxo è una "palestra a cielo aperto" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta in luoghi iconici di Rimini, come il Ponte di Tiberio, il porto, la darsena ecc. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono un’ampia scelta di attività, dalla capoeira al pilates, all'allenamento funzionale, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o di mischiarli a piacimento. Da giugno ad agosto le attività si terranno all’alba e al tramonto per più di 70 ore di allenamento a settimana. A pagamento. Info: 3471224480 www.facebook.com/fluxomovement

2 giugno - 12 settembre 2021

Rimini, piazza sull’acqua, piazza Francesca da Rimini, piazzale Boscovich

Yoga all’aperto

Lezioni collettive di yoga tradizionale all’aperto nei luoghi più evocativi di Rimini. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nel weekend l’appuntamento è al Ponte di Tiberio, mentre il martedì e il giovedì è al porto (lezioni in lingua inglese). Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il lunedì e il venerdì, mentre il mercoledì si pratica il bagno sonoro di campane tibetane ai piedi del castello malatestiano. Durante l’estate il programma si arricchisce con masterclass, classi speciali di luna piena ( 24 giugno), ed eventi dedicati, come il World Yoga Day (20 giugno) .

Ore 19.00. Le classi sono a pagamento. E’ consigliata la prenotazione.

Info: Whatsapp: 3315285154 www.facebook.com/YogiRimini/

Ogni mercoledì e sabato in estate

Rimini, ritrovo al Bagno 26

Walk on the beach

Un’ora di camminata sportiva veloce sulla spiaggia intervallata da esercizi fisici, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Viene svolta in gruppo, rispettando le distanze.

Orario: sabato ore 8.00, mercoledì ore 19.15

Info: 348 0981594 www.facebook.com/walkonthebeachrimini

Ogni lunedì e mercoledì fino al 27 agosto 2021

Rimini, Nuovo Belvedere Lungomare altezza bagni 27-28

Pratica del mattino di Modernyoga

Pratica di yoga dinamico adatta a tutti senza distinzione di livello o età. Uno yoga divertente con la tecnica del vinyasa flow metodo modernyoga da praticare di fronte al mare per ritrovare respiro, tono muscolare e consapevolezza di sè.

Orario: dalle 7.30 alle 8.20. Da giugno è possibile praticare modernyoga anche in altri spazi all’aperto. Iscrizione a pagamento. Info: yoga@modernyoga.it - whatsapp 3484088442

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021

Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e meditazioni con operatori del benessere.

Orario: lunedì e venerdì alle 10.00; mercoledì alle 17.30

Costo: 5 €; gratuito per i clienti del bagno Info: 339 2400025

VISITE GUIDATE

Sabato 19 e 26 giugno 2021

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere di arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché delle due mostre temporanee, dislocate negli spazi del Palazzo del Podestà sotto la sigla [APARTE], dal titolo Convivium (con i lavori di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì) e Magna Carta (con le opere recenti di Denis Riva). Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Sabato 19 e 26 giugno 2021

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Domenica 20 e 27 giugno 2021

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, Rimini

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità.

Ore 16. Costo: 5 €. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Rimini – Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: visita guidata alle Sale Antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Orario delle visite guidate gratuite: 10, 11.30. Ingressi limitati. Prenotazioni allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Possibilità di visite guidate a pagamento chiamando 0541 793851.

Info: www.bibliotecagambalunga.it

Tutti i mercoledì fino al 25 agosto 2021

Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Originali visite guidate teatralizzate che raccontano curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura e caratterizzate da incursioni teatrali che sorprendono i partecipanti durante il percorso, coinvolgendo il pubblico e regalando una nuova visione della città. I tour attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando con un aperitivo nel Borgo San Giuliano. Ritrovo alle 17.45 all’Arco d'Augusto, partenza alle 18.00.

I biglietti si possono acquistare on line su www.visitrimini.com o sul posto prima della partenza, previa prenotazione a tourinsolitorimini@gmail.com. Si richiede di scaricare sul proprio cellulare la App che sarà utilizzata durante il tour e di portare i propri auricolari. (Per Android > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxtours.vow

Per iPhone > https://apps.apple.com/it/app/vox-connect/id1499323695)

Info: 0541.53399 www.facebook.com/visiteguidateteatralizzate

Tutti i mercoledì fino all’ 8 settembre 2021

Ritrovo presso Edicola del Ponte di Tiberio

Giulietta e Federico

A 100 anni dalla nascita di Giulietta Masina (22 febbraio 1921), una passeggiata sullo sfondo della città di Rimini ed i suoi luoghi di felliniana memoria, quelli vissuti dal grande regista e quelli ricostruiti nei suoi film, conversando su Giulietta, Federico, l'amore.

Ore 21,00 Costo 12€ Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Ogni giovedì e venerdì sera fino al 16 settembre 2021

Rimini, Arco d'Augusto (punto di partenza)

Notturno d’Arte e Notturno d’Arte Focus on

Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva del giovedì sera, tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in un percorso che racchiude XX secoli di storia. Il venerdì sera sono previsti invece 7 diversi percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti affascinanti, a periodi importanti della sua storia. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.

In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Orario incontro 21.30. Costo: € 13 a persona (incluse radioguide). Info: 333 7352877

Tutti i venerdì fino al 10 settembre 2021

Ritrovo presso Edicola al Ponte di Tiberio

Rimini: acqua, pietre, fulmini

Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini

Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla ricerca di simboli e segni sui monumenti della città, tracce impresse sulle pietre e sui muri da tempo immemorabile.

Storie, leggende, misteri in oltre duemila anni di vita riminese.

Ore 9.15 o 17.00 A pagamento Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i venerdì fino al 10 settembre 202

Ritrovo presso Edicola al Ponte di Tiberio

Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo

I luoghi del centro storico vissuti e frequentati dal grande regista Federico Fellini, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici e irripetibili. Le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Una serata frizzante e magica alla ricerca di quella strana atmosfera, sorgente di un universo incantato.

Ore 21,00 Costo 12 € Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

MERCATI & MERCATINI

in centro storico

27 giugno 2021

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30 Info: 0541 774385

Tutti i mercoledì fino al 1 settembre 2021

Rimini, piazza Tre Martiri

Hand Market - Artigiani al Centro

Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade

Orario: dalle ore 18

Tutti i venerdì fino al 10 settembre 2021

Rimini, piazza Tre Martiri

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna nel centro storico di Rimini con le sue bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’. Orario: 18.30 – 23.00/23.30. Info: info@cocap.it

al mare



Marina centro:

Mercato di artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 - dal 1° giugno al 16 settembre 2021



Torre Pedrera:

Mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle ore 19.30 - dal 31 maggio al 6 settembre 2021



Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle ore 18.00 - dal 22 giugno al 7 settembre 2021



Viserbella:

'Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato'

Lungomare

Ogni giovedì e domenica dalle ore 20.00 - dal 3 giugno al 12 settembre 2021

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made 2021'

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle ore 18.30 - dall'11 giugno al 3 settembre 2021

Bellariva:

'Bancarelle al mare'

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle ore 18 - dal 13 giugno al 12 settembre 2021

Marebello:

'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle ore 18 – dal 9 giugno all’8 settembre 2021

Rivazzurra:

'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle ore 17 - dal 7 giugno al 6 settembre 2021

'Bancarelle al mare'

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle ore 18 dall’11 giugno al 10 settembre 2021

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni mercoledì dalle ore 18.00 - dal 16 giugno all’8 settembre 2021

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale'

viale Oliveti - lato mare e parte di via Marconi

Ogni giovedì dalle ore 17.00 dal 3 giugno al 9 settembre 2021

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18.00 dal 28 giugno al 6 settembre 2021