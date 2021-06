Rallylegend 2021: l’edizione numero diciannove inizia a prendere forma

Sport

Repubblica San Marino

| 11:45 - 19 Giugno 2021

Rallylegend 2021.

Si rinnova l’immancabile appuntamento con Rallylegend, l’evento con palcoscenico la Repubblica di San Marino, atteso da decine di migliaia di appassionati in tutto il mondo.

La data del 19esimo Rallylegend è fissata dal 7 al 10 ottobre prossimi e il “cantiere” che prepara la “festa dei rally” è già in attività.

Dopo la edizione 2020 - un successo meritato, considerando le condizioni oggettive in cui si è svolto Rallylegend, stretto tra una pandemia Covid 19, gestita con grande professionalità e attenzione, senza alcuno strascico di diffusione, quindi l’”esame”, superato brillantemente, da parte della struttura “safety” della FIA WRC, ed una risposta di partecipanti e pubblico forzatamente limitata, seppure importante – l’Organizzazione guarda con grande ottimismo e fiducia a Rallylegend 2021, soprattutto per i tanti equipaggi e spettatori provenienti dall’estero.

Intanto è stata stabilita la data di apertura delle iscrizioni, che potranno essere inviate da giovedì 15 luglio, mentre i biglietti saranno già in vendita on-line dal 1° luglio.

Il format e i contenuti di Rallylegend sono in fase di definizione, ma la struttura sostanziale del rally, cuore pulsante dell’evento, è già stata deliberata, con alcune, importanti novità.

Il rally, all’interno di Rallylegend 2021, prenderà il via venerdì 8 ottobre, con una prova speciale inedita, più lunga delle consuete, da ripetere due volte. Si prosegue sabato 9 ottobre con un loop di tre prove speciali da ripetere due volte, con chiusura domenica 10 ottobre, tutta all’interno della prova spettacolo.

Come tradizione, al via le vetture delle categorie Historic, Myth e le World Rally Car. All’interno di quest’ultimo gruppo, potranno gareggiare, in via sperimentale, un ristretto numero di vetture R5, per venire incontro alle richieste, in questo senso, di tanti piloti. Una ulteriore e stimolante sfida tra generazioni di “supercar” da rally, come è nel DNA di Rallylegend.

Confermata anche la presenza dell’apprezzatissimo Rallylegend Heritage, preziose e originali macchine storiche da rally con “pedigree”, una vetrina di pezzi pregiati, impegnati in una gara di Regolarità Sport.

All’interno di Rallylegend Village - attivo da giovedì 7 ottobre - come consolidata tradizione, tante saranno le iniziative, gli incontri, le mostre e gli eventi con al centro celebrazioni, grandi campioni e macchine esclusive, direttamente dalla storia dei rally.