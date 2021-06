Il mercato del gioco online in Italia

Attualità

Nazionale

11:36 - 19 Giugno 2021

Giochi online.

Quello del gioco online è un mercato che nell’ultimo decennio ha registrato una crescita continua, anche grazie al numero sempre crescente di dispositivi mobili che hanno permesso la diffusione di applicazioni e siti ottimizzati per giocare sempre e ovunque. Complice la pandemia, che ha comportato la chiusura delle sale da gioco fisiche, il trend positivo è aumentato ancora. Vediamo alcuni dei fattori che hanno contribuito alla crescita.



Creazione di nuove piattaforme sicure

La sicurezza è uno dei punti centrali per i giocatori, dunque gli operatori hanno investito sempre di più in protocolli di sicurezza che garantiscano un gioco legale ed equo per gli utenti. Sempre più operatori, inoltre, stanno aderendo a programmi di gioco responsabile che mirano alla tutela dei giocatori dai rischi legati alla dipendenza da gioco. Se cercate un casinò online italiano su cui divertirvi, assicuratevi sempre della presenza del logo AAMS, che ne certifica la legalità e la sicurezza.



Offerta di gioco e grafiche migliorate

Senza dubbio uno dei fattori principali della crescita del mercato del gioco sta nell’ampliamento continuo dell’offerta. Gli operatori presentano ogni settimana giochi nuovi per soddisfare tutti i gusti degli utenti, garantendo un palinsesto sempre rinnovato e accattivante. Anche il miglioramento degli aspetti grafici e sonori contribuiscono alla scelta di un numero crescente di giocatori di provare nuovi titoli. Ovviamente, oltre ai giochi, i bonus e le promozioni attraggono nuovi giocatori ogni giorno. Gli operatori hanno già presentato i bonus di benvenuto 2021, per i nuovi iscritti alle proprie piattaforme.



Il contributo delle nuove tecnologie

Come anticipato, la diffusione degli smartphone e di altri dispositivi mobili ha contribuito in larga parte alla crescita del mercato del gioco, ma c’è un altro fattore importante da considerare: le nuove tecnologie. Gli operatori di gioco, come tutte le grandi aziende del momento, stanno sfruttando in modo eccellente le tecnologie innovative, come ad esempio il 3D qualche anno fa, oppure la Realtà Virtuale, con la possibilità di giocare partite dal vivo. Un campo che certamente riserverà molte sorprese agli appassionati e che tutte le software house stanno contribuendo a migliorare di anno in anno.