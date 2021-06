Mendicanti e truffe in ospedale, identificate quattro persone

Cronaca

Rimini

| 11:26 - 19 Giugno 2021

Controlli anti mendicanti.

Personale della Polizia di Stato negli ultimi giorni si è impegnato per allontanare alcuni clochard, abusivi e pregiudicati, che da alcuni giorni avevano scelto l’Ospedale “Infermi” di Rimini, per i loro interessi illeciti. L’operazione è stata coordinata dal responsabile del posto fisso di Polizia dell’Ospedale, che aveva raccolto le segnalazioni del personale sanitario, impotente di fronte ad un fenomeno da sradicare per evidenti ragioni di sicurezza. Nelle quattro ore di controlli in tutte le aree del presidio ospedaliero sono stati identificate quattro persone, che in alcune ore del giorno si erano anche soffermate a mendicare, avvicinando anziani al fine di tentare truffe o furti. Uno di questi ha motivato la propria presenza con l’intento di vendere cartoline serigrafate, ma è risultato del tutto abusivo.