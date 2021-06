Rimini: controllato tra i pallinari, risulta latitante, 35enne in manette

Cronaca

Rimini

| 11:03 - 19 Giugno 2021

Controlli dei carabinieri di Rimini.

Fermato mentre “intratteneva” i turisti con il gioco delle tre campanelle è risultato latitante: è finito così in manette un 35enne di origine rumena, controllato nella giornata di ieri dai Carabinieri di Rimini. Dagli accertamenti sul suo carico risulta un ordine di carcerazione per reati di furto e ricettazione commessi nel 2007 in provincia di Viterbo e Grosseto.

L’uomo pertanto è stato tratto in arresto e portato in carcere di Rimini per scontare la pena residua di 6 mesi, avendo già trascorso 1 anno tra il 2007 e il 2008, e alla multa di 600 euro.

Continueranno nelle prossime sere, con particolare intensificazione nel weekend, i servizi di prevenzione e contrasto al fine di aumentare la legalità nelle zone maggiormente dedite alla movida, nonché in quelle aree in cui si concentrano i fenomeni dei pallinari e della prostituzione.