Importanti risultati per l’atletica marignanese: i complimenti di sindaco e vicesindaco

| 10:54 - 19 Giugno 2021

Gli atleti di San Giovanni in Marignano.

La scorsa Domenica il Sindaco Daniele Morelli, insieme alla Vicesindaco Michela Bertuccioli e alla Presidente della Nuova Polisportiva Consolini Michela Gamboni, hanno portato le più sentite ed entusiaste congratulazioni ai giovani atleti marignanesi, esempio di talento, dedizione e determinazione. Yoro Menghi ha conseguito l’argento con 6772 punti ai Campionati Italiani di Decatlhlon , mentre Giovanni Frattini ha partecipato ai Campionati Italiani individuali di Giavellotto vincendo l’Oro, stabilendo il nuovo record italiano con 73,78 m e qualificandosi per gli under 20 ai Campionati Europei in Estonia a luglio e Mondiali a Nairobi ad agosto.

Ricordiamo anche due giovanissime allieve dell’Atletica Consolini: Elena Gabellini, 16 anni, qualificata per campionati Italiani Allievi a luglio sia al getto del peso che in quello del martello, e Melissa Turchi qualificata per Campionati Italiani under 16 con 300 piani e 300 ostacoli e che ha conseguito per il Memorial Pratizzoli la medaglia di bronzo.