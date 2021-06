Rimini: in dirittura d’arrivo i lavori sulla rete idrica di Santa Giustina da parte di Hera

Attualità

Rimini

| 09:42 - 19 Giugno 2021

Santa Giustina, via Emilia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 9 giugno, sono stati ultimati, secondo le previsioni, i lavori di posa della condotta principale e degli attraversamenti sulla Via Emilia a S. Giustina. Poi, da metà della prossima settimana si procederà con l’esecuzione degli allacci di utenza, che saranno conclusi entro metà luglio (salvo imprevisti), e che impatteranno in maniera minimale sulla viabilità in quanto sarà sufficiente un limitato restringimento della carreggiata.

Il rispetto dei tempi stabiliti è stato possibile grazie alle soluzioni concordate nell’ambito dell’incontro di fine maggio fra i responsabili di Hera e quelli del Comune per contenere al minimo i tempi dei lavori e conseguentemente ridurre gli impatti sulla viabilità.

Questo importante intervento, che comporta un investimento di oltre 200mila €, consiste nella sostituzione di un vecchio tratto di rete in polietilene della lunghezza di circa 900 metri e relativi allacci d’utenza. Grazie a questi lavori verrà aumentata la resilienza del sistema idrico della zona e limitrofe, andando a limitare in modo significativo le interruzioni che si erano rese necessarie in questi anni per consentire le riparazioni dovute all’obsolescenza della tubazione.

L’azienda ricorda infine che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognatu0re e depurazione.