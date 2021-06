Misano, nuove asfaltature e messa in sicurezza di via Puccini a Santamonica

Attualità

Misano Adriatico

| 09:38 - 19 Giugno 2021

Via Toscanini a Misano.

Si sono avviati in settimana i lavori di messa in sicurezza di Via Puccini, una delle strade principali d’accesso al quartiere Santamonica. Le opere previste, per un importo complessivo di circa 60 mila euro, consistono nella realizzazione ex novo e, in parte, nel rifacimento dei marciapiedi, per una lunghezza complessiva di circa 200 metri, nella riasfaltatura di un tratto stradale di 250 metri e nella realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle acque piovane. L’intervento sarà completato con l’installazione di nuovi punti luce.

Sempre a Santamonica, la scorsa settimana, sono stati completati i lavori di asfaltatura in via Molino Raticone, dove il manto stradale è stato ripristinato in alcuni tratti, per una lunghezza di circa 100 metri, e in via Toscanini, dove sono stati asfaltati circa 200 metri di strada.