In anteprima in esposizione a Ren-Auto il nuovo gioiello Qashqai

Attualità

Rimini

| 18:34 - 18 Giugno 2021

In anteprima alla concessionaria Nissan Renault Ren-Auto di Rimini di via Italia 24 nella giornata di venerdi e sabato (8,30-12,30 e 15-19) è in esposizione in anteprima la nuova versione del Qashqai con allestimento Tekna. Lanciato nel 2007, questa Si tratta della nuova versione del leader europeo dei Crossover lanciato nel 2007, capace di influenzare in maniera profonda e radicale il mercato automobilistico mondiale e soprattutto quello italiano. E' già in prevendita con consegna da settembre.

Il Nuovo Qashqai dà vita a una super e-voluzione: mantiene e migliora elementi di successo quali il design, le dimensioni compatte, e l’abitabilità degli spazi interni, si arricchisce di contenuti tecnologici per il comfort e la sicurezza, e si propone con la nuova piattaforma CMF-C e per la prima volta in Europa con propulsori completamente elettrificati, che offrono prestazioni brillanti, bassi consumi e ridotte emissioni.

Design Come per le due precedenti generazioni, il nuovo Nissan Qashqai nasce presso il Nissan Design Europe nel centro di Londra, Regno Unito. Pur rimanendo inconfondibilmente Qashqai, la terza generazione del crossover Nissan ha un aspetto moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette, che danno luogo a superfici pulite e volumi muscolosi.

La linea di cintura è ora più marcata e la vettura ha una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici, introdotti su questa vettura per la prima volta.

Nuova piattaforma Il nuovo Qashqai è il primo modello in Europa a usare la piattaforma CMF-C dell’Alleanza, che rappresenta l’avanguardia in termini di strutture e architetture tecnologiche nel settore Automotive.

Grazie al passo più lungo e all’organizzazione più efficiente e razionale dell’abitacolo offrono maggiore spazio agli occupanti. Per i passeggeri nei sedili posteriori, lo spazio per le ginocchia è aumentato di 28mm per arrivare a 608mm (Top 3 nel segmento). Anche la distanza laterale fra i due sedili anteriori aumenta (+28mm), così come lo spazio per la testa delle sedute anteriori e posteriori (+15mm), grazie alle dimensioni esterne leggermente superiori.

Cresce il bagagliaio da 430 litri a 504 litri (+74 litri / +17%) ed ora è Top 3 nel segmento.

Nuove tecnologie Nuovo sistema di infotainment Nissan Connect con display ad alta risoluzione da 9”, attraverso il quale è possibile accedere a tutte le funzioni di navigazione e un nuovo quadro strumenti Full TFT multifunzione da 12,3” interamente digitale. L’innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8”, il più ampio della categoria, proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente, per guidare in totale comfort e sicurezza senza mai staccare gli occhi dalla strada.

Disponibile per la prima volta su Qashqai il caricabatteria wireless per smartphone. Integrato nello scomparto portaoggetti anteriore, consente di ricaricare a 15 W, tra i più potenti nel segmento, tutti gli smartphone.

La terza generazione di Qashqai è equipaggiata con il nuovo sistema ProPILOT con Navi-link in grado di adattare la velocità del veicolo in base a un’aggiornata serie di circostanze esterne. Ad esempio, leggendo i segnai stradali e acquisendo dati dal navigatore, il sistema può regolare la velocità nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi, oppure nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

Comfort e benessere durante i lunghi viaggi grazie ai sedili anteriori massaggianti, programmabili secondo tre modalità di massaggio e separatamente fra sedile del guidatore e del passeggero.

Propulsori elettrificati

Il nuovo Qashqai è la prima vettura Nissan in Europa con gamma completamente elettrificata, disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-POWER, al suo debutto in Europa.