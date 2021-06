Elezioni Rimini: dal Psi sostegno alla candidatura di Sadegholvaad

Attualità

Rimini

| 17:42 - 18 Giugno 2021

Jamil Sadegholvaad.

Alla luce delle difficoltà, all'interno del centrosinistra, di individuare un candidato sindaco alle prossime elezioni comunali in programma Rimini il prossimo autunno, "oggi è necessario sostenere chi da tempo, con consapevolezza, ha manifestato la propria disponibilità, forte dell'importante lavoro svolto nell'Amministrazione uscente che gli conferisce le competenze giuste per svolgere l'incarico di primo cittadino. Per questo oggi è necessario sostenere la candidatura dell'assessore Jamil Sadegholvaad". E' quanto afferma, in una nota, il Psi riminese.



Sadegholvaad, assessore comunale Sicurezza e alle Attività economiche, era sceso in campo, insieme alla presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, che avrebbe dovuto sfidare alle primarie del centrosinistra, prima che il Pd decidesse di non tenerle a favore dell'individuazione di un candidato terzo. Cosa non ancora avvenuta. A giudizio del Psi della città romagnola quella di Sadegholvaad appare come "una candidatura all'altezza di garantire innovazione e profonda conoscenza dei processi di trasformazione della città, unite ad una capacità di ascolto e di dialogo trasversali. Capacità dimostrate già mesi fa di fronte al tavolo di coalizione, dinanzi al quale comunicò il suo progetto di città teso non solo a rappresentare una continuità con l'importante lavoro di Andrea Gnassi e della sua Giunta ma a rilanciare, con spirito di condivisione, sulle tante sfide che attendono Rimini dopo questo durissimo periodo della crisi pandemica".