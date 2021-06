Rimini Calcio, al Calbi l'ultima sfida contro la Marignanese Cattolica. In ballo i playoff

Sport

Rimini

| 16:08 - 18 Giugno 2021

Una fase del match di andata.

Ultima giornata in cui si decide tutto riguardo i playoff. Sabato al Calbi di Cattolica (ore 16:00) sfida con la Marignanese Cattolica già retrocessa in Eccellenza. Appaiati in classifica a Prato e Forlì, i biancorossi devono vincere per centrare l'obiettivo spareggi.

“E' l'ultima chiamata e dobbiamo farci trovare pronti – dice il tecnico Alessandro Mastronicola -. Con la Marignanese Cattolica non sarà facile, come non è stato facile nelle gare precedenti. Ne abbiamo avute di lezioni, non ultima quella di mercoledì: “sonora” da una squadra che è venuta a giocarsi la partita in maniera spensierata. Il pericolo è sì gli avversari, ma anche noi stessi. Non dobbiamo farci sorprendere dall'ansia da prestazione. Non è si deve affrontare una gara come quella di domani con leggerezza o scarichi fisicamente e mentalmente”.

A proposito di stanchezza: è più fisica o mentale?

“La stagione è lunga e non c’è nulla di male ad accusare un calo fisico o il caldo di stagione. Ma il caldo e il calo fisico ci sono anche per gli altri. Sono sempre convinto che la differenza la faccia sempre la testa e non le gambe”.

Quindi resettare tutto. “Oggi è un altro giorno, dobbiamo dimenticare tutto. Io credo che gli errori e le sconfitte siano di forte insegnamento. Bisogna ripartire da zero e fare il primo passo con una forte determinazione”. Il fatto che la Marignanese Cattolica sia già retrocessa non cambia lo scanario. “Se noi già pensiamo che il Cattolica non abbia nulla da chiedere è sbagliato, ogni giocatore del Cattolica ha da chiedere qualcosa a se stesso o dimostrare che è stata un’annata storta. Ma noi dobbiamo fare altrettanto, anzi di più”.

Ancora out Pupeschi, Viti, Sambou, Nigretti, Scotti e Capicchioni, probabilmente Artlotti.



BIGLIETTI Sono a disposizione dei tifosi del Rimini 60 tagliandi settore tribuna mare al prezzo unico di euro 8,00 + diritti di prevendita. I tagliandi saranno acquistabili da oggi (venerdì 18 giugno) alle ore 14:00 fino a domani alle ore 15:00 alla Tabaccheria Pruccoli di Rimini (viale Vespucci 69). Il giorno della gara i botteghini dello stadio di Cattolica saranno chiusi. E' tassativo presentarsi all’ingresso dell’impianto con documento di identità e autocertificazione.