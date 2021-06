Il senatore riminese Barboni presenta interrogazione per riapertura discoteche

Attualità

18 Giugno 2021

Il riminese Antonio Barboni, assieme ad altri due senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini ed Enrico Aimi, hanno presentato un'interrogazione al Ministro della Salute Speranza chiedendo se siano state vagliate "azioni mirate che possano consentire in sicurezza le riaperture dei locali". L'interrogazione riporta i dati drammatici del settore con il 30% delle discoteche che ha chiuso per sempre i battenti e un'ulteriore 40% in bilico ed evidenzia che "a seguito della campagna di vaccinazione contro il Covid 19", ci sono "alte aspettative sulle riaperture dei locali da ballo". A tal proposito, sottolineano i tre senatori, "gli operatori del settore hanno programmato due esperimenti in due diverse località italiane per comprendere al meglio come gestire i maxi- assembramenti in luoghi come le piste da ballo e soprattutto la tipologia di impatto che potrebbero avere sui contagi Covid".