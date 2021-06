Comune di Coriano plastic free, sindaco Spinelli: "Sfida vinta"

Attualità

Coriano

| 15:53 - 18 Giugno 2021

Il Comune di Coriano nel 2020 è diventato plastic-free grazie a un'ordinanza che ha posto il divieto di commercializzare e utilizzare plastica monouso non biodegradabile sul suolo comunale. "Siamo stati precursori rispetto a tanti altri Comuni. L'ordinanza plastic-free arriva un anno prima rispetto all'obbligo di legge", ha dichiarato a margine di una conferenza stampa il sindaco Domenica Spinelli che a un anno e mezzo dall'entrata in vigore del provvedimento traccia un primo bilancio: "Abbiamo fatto delle assemblee con tutte le varie attività e poi personalmente siamo andati, insieme all'assessore Anna Pazzaglia, non solo dalla popolazione, ma dalle attività stesse" per spiegare "come dovevano comportarsi. Non c'è stata nessuna polemica, anzi la sfida è stata comunitaria, intrapresa e vinta alla grande". "Il nostro comune - ricorda Spinelli - è uno di quelli più impattati dal punto di vista ambientale per diverse realtà che abbiamo sul territorio". Sabato 19 giugno alle ore 18 presso il Parco dei Cerchi di Coriano, insieme alla onlus Plastic free, si procederà con la raccolta dei rifiuti di plastica insieme a tutti i cittadini che vorranno liberamente parteciparvi.