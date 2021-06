Basket C Silver, Coppa del Centenario: c’è Montemarciano sulla strada dei Titans

Sport

Repubblica San Marino

| 15:32 - 18 Giugno 2021

Raschi in azione.

C’è Montemarciano sulla strada dei Titans per l’ultima giornata di regular season di Coppa del Centenario. Domani, sabato 19 giugno, con palla a due alle 21.15, Macina e compagni saranno di scena in trasferta per cristallizzare una classifica che però ha già fornito i suoi verdetti: Pallacanestro Titano al primo posto e dunque qualificata alla Finale, dove incontrerà Porto Sant’Elpidio, già prima nel girone B. Le date del doppio appuntamento (casa-trasferta o trasferta-casa) verranno comunicate nel corso della prossima settimana.

Coach Porcarelli, un primo accenno alla futura avversaria di finale, Porto Sant’Elpidio…

“Uno squadrone, non mi sorprende la loro vittoria nel girone. Erano favoriti in preseason per il campionato e sono i favoriti ora in questa Coppa. Hanno raramente faticato e il loro roster comprende giocatori di Serie B. Misureremo il nostro livello contro i più forti”

Qual è lo stato di salute della squadra?

“A Montemarciano mancheranno Lorenzo Liberti, Edoardo Pasolini e Federico Bombini, per il resto lo stato di salute è buono e anche a livello mentale stiamo bene. Non è certo una sconfitta come quella di Urbania che deve farci abbassare il morale, anzi. Stiamo continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto in questi mesi”

Come si affronta la gara di Montemarciano?

“Partita particolare, per il periodo e per il contesto di classifica. In ogni caso giocheremo ovviamente per portare a casa il referto rosa: l’abitudine a voler vincere non deve mai mancare. Dobbiamo stare attenti a questa partita perché Montemarciano è un avversario in salute e viene da due successi. Chiaramente dobbiamo evitare di prenderla sottogamba e fare attenzione al modo in cui affrontiamo il match. Dobbiamo avere l’atteggiamento migliore possibile”.



PROGRAMMA

Montemarciano – Pall. Titano, sab. 19 ore 21.15

Urbania – Recanati, dom. 20 ore 18

CLASSIFICA

Pall. Titano 12 (6-1)

Acqualagna 6 (3-5)

Urbania 6 (3-4)

Recanati 6 (3-4)

Montemarciano 6 (3-4)