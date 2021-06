Calcio RSM, Tre Penne: tesserati anche Vandi e Sartori

Sport

Repubblica San Marino

| 15:23 - 18 Giugno 2021

Paolo Vandi (Foto FSGC).

E’ in via di definizione la rosa che a luglio affronterà la Dinamo Batumi nel primo turno preliminare di Uefa Europa Conference League e il direttore sportivo Maurizio Di Giuli continua a chiudere accordi con i giocatori che indosseranno la maglia biancazzurra per questa stagione. Definiti gli accordi con due terzini, si tratta di Paolo Vandi – ultima stagione passata al Tre Fiori – e Francesco Sartori, che viene dall’annata in granata e sempre a San Marino ha vestito anche la maglia della Folgore.

Vandi, terzino classe 1994, racconta com’è andata la trattava il Tre Penne: “Mi hanno cercato anche altre società a San Marino, ma la scelta è ricaduta sul Tre Penne perché mi ha sempre fatto una buona impressione e credo che sia una società molto seria. – prosegue – Mi aspetto di fare un buon campionato, entrare in condizione il prima possibile e cercare di vincere.“

Tra le sue caratteristiche principali Vandi sottolinea che è un giocatore di cosa e tecnicamente abile con entrambi i piedi: “I miei punti di forza sono i cross e i tempi di inserimento. Nasco come terzino destro, ma da qualche stagione gioco a sinistra e posso adattarmi facilmente".

Il giocatore ex Savignanese e Del Duca Ribelle commenta l’arrivo di un altro terzino, ovvero Maicon che si unirà al Tre Penne per l’impegno europeo: “Credo che il suo arrivo sia una bellissima notizia, quando ero bambino seguivo le sue partite e lo ammiravo. Credo che possa portare tanta esperienza e insegnare qualcosa anche a noi, mi auguro che possa esserci d’aiuto.”

Passa da Borgo Maggiore a Città Francesco Sartori, che afferma: “Era da un paio d’anni che avevo contatti con il ds Di Giuli, ma la trattativa non si era mai concretizzata fino a questa estate. Sono contento di essere al Tre Penne, credo che sia una delle società più forti di San Marino e la scelta di venir qua per me è stata molto facile. Sono stati due anni particolari a livello calcistico a causa della pandemia, ma non vedo l’ora di tornare a giocare in Europa e in Campionato. Sappiamo che di fronte avremo un avversario molto forte, ma proveremo a fare del nostro meglio; inoltre abbiamo la fortuna di avere con noi Maicon che sarà certamente uno stimolo per tutti quanti e ci aiuterà a crescere".

Al Tre Penne ritrova un ex compagno di squadra come Imre Badalassi, il cui acquisto è stato ufficializzato lo scorso weekend. Sartori commenta: “Sono felice di ritrovare Badalassi e giocare di nuovo insieme a lui, credo che sia uno degli attaccanti più completi e forti del nostro campionato, inoltre abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto d’amicizia".

Sartori ha già svolto i primi allenamenti con la nuova squadra questa settimana e racconta: “Mi sono divertito veramente tanto sin dall’inizio, conoscevo già il mister e ho trovato subito un bell’ambiente. Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni durante l’anno, darò il massimo per fare bene".