Manomette l'anti taccheggio per rubare due t-shirt e una felpa: arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:05 - 18 Giugno 2021

Cisalfa alle Befane di Rimini (foto da Google).

Furto sventato alle 20 di ieri (giovedì 17 giugno) al Cisalfa, presso il centro commerciale "Le Befane" di Rimini. Un 25enne ucraino è stato fermato da un addetto alla sicurezza dopo aver rubato due t-shirt e una felpa, del valore di 135 euro, capi di abbigliamento nascosti nello zainetto che aveva con sé. La Polizia, intervenuta sul posto, ha rivenuto un gancio metallico, utilizzato dal giovane per manomettere l'anti-taccheggio. Il 25enne, risultato peraltro non in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato per tentato furto aggravato.