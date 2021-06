A Rimini, riconoscimenti al personale della Polizia di Stato. Ecco i premiati

Attualità

Rimini

| 14:23 - 18 Giugno 2021

Premiazione Polizia di Stato.



Ieri mattina (giovedì 17 giugno) presso la Sala del Giudizio del Museo di Città, il Prefetto e il Questoredi Rimini hanno consegnato i riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato.



Promozione per merito straordinario a Dario Zammarchi, Vice Sovrintendente della Squadra Mobile della Questura e Luciano Baglioni, Sostituto Commissario Coordinatore

in quiescenza – già in servizio presso la Squadra Mobile della Questura, per le indagini svolte sul duplice stupro compiuto da Guerlin Butungu e da tre minorenni a danno di una turista polacca e di un transessuale.



Le medaglie e croci per merito di servizio e per anzianità sono state consegnate a Raffale Sisca, Fabio Cimarelli, Eraldo Lunedei, Romina Bocci, Barbara Biondi, Andrea Biondi, Giuseppe Salamina, Fabio Guardati, Francesco Mosca, Domenica Monteleone, Massimiliano Gorgolini, Dino Savarelli, Gianfranco Maria Cilio.



Le medaglie di commiato a Luciano Baglioni, Massimo Zuena, Annamaria Bellini, Luciano Bonanni, Antonio Cangiotti, Giambattista Carlucci, Maurizio Cosimo Marseglia, Donatello Petronio, Monica Staurenghi, Anna Ciullo, Elide Armanni, Francesco Lodovichetti e Daniele Nibale.