A San Marino si torna a ballare senza mascherina, 2.600 in pista

| 07:20 - 19 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Tutto è pronto per ballare a San Marino dove questa sera (sabato 19 giugno) 2.600 persone torneranno a divertirsi con le atmosfere della disco. "Abbiamo venuto 2600 biglietti, con regole ben precise - spiega Tito Pinton patron del Gruppo Musica di Riccione, il locale in cui è socio con Giuseppe Cipriani - bisogna aver fatto il tampone 48 ore prima, oppure essere vaccinati oppure guariti dal Covid. La mascherina è consigliata ma non obbligatoria. Non si accede senza biglietto". "Abbiamo voluto questa serata per dimostrare che si può tornare a ballare in sicurezza e devo dire grazie alle autorità sammarinesi perché sono state coraggiose e lungimiranti". Questa di Musica "è un'operazione culturale e di libertà - dicono gli organizzatori - non certo per guadagnarci visto che la serata è costata 110 mila euro e con il prezzo del biglietto si va a pari". Dalle 21 alle 5 del mattino, nella cornice dell'Area Eventi San Marino Shooting Club (l'ingresso alla manifestazione sarà consentito solo a chi si presenterà con la mascherina e potrà esibire un certificato di avvenuta vaccinazione/guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso) si ballerà con Sven Vzart e per una sera almeno sembrerà tutto tornare alle serate pre pandemia.