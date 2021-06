Parco del Mare Nord, nuova viabilità: ztl, permessi e parcheggi. Ecco modalità

Attualità

Rimini

| 13:46 - 18 Giugno 2021

Il nuovo lungomare di Torre Pedrera.



La Giunta Comunale di Rimini ha approvato la regolamentazione della circolazione estiva nell’area turistica di Rimini Nord, con individuazione della Zona a Traffico limitato (ZTL) del parco del Mare nord.



"Il grande progetto complessivo di rigenerazione urbana del frontemare riminese deve prevedere un nuovo modo di accedere e fruire del lungomare", commenta l'amministrazione comunale. La mobilità della fascia costiera nord avrà dunque una sua regolamentazione come zona a traffico limitato con una serie di varchi elettronici. "Il progetto complessivo, previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), intende proseguire e completare il disegno di modernizzazione della città attraverso anche una pianificazione della mobilità nella zona turistica", evidenzia la nota da Palazzo Garampi. La pianificazione nel parco del mare nord prevede la regolamentazione degli accessi al lungomare dei differenti flussi veicolari e della logistica delle merci, sia in relazione all’ accessibilità dell’area che alla realizzazione dei parcheggi a servizio della nuova infrastruttura.



La Zona a Traffico Limitata prevista è suddivisa in quattro zone distinte: Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella. Per ciascuna di esse la limitazione dell’accesso è riservata solo a residenti e domiciliati, ai non residenti che hanno posti auto e a tutte le categorie di commercianti e artigiani che nella ZTL hanno una loro zona di pertinenza. Per quest'anno gli aventi titolo potranno accedere alla ZTL compilando un semplice modulo di autocertificazione e ponendolo sul cruscotto dell'auto; il modulo è scaricabile da oggi dal sito del comune di Rimini. Non sarà pertanto necessario recarsi negli uffici di Via Rosaspina a richiedere il permesso per i soggetti autorizzati.



Nel futuro, al fine di agevolare le procedure di rilascio dei permessi, si prevederà l'emissione di contrassegni virtuali con richieste che verranno formulate on line (sarà comunque sempre possibile che le persone ottenere il permesso presentandosi presso gli sportelli di via Rosaspina).



La ZTL prevista per i mesi estivi, con una copertura dal giovedì antecedente la Pasqua, fino al 30 settembre di ogni anno, disciplina la regolamentazione degli accessi agli aventi diritto tutti i giorni della settimana h24, con maggior restrizioni agli accessi nella fascia serale 20-24 in cui il nuovo lungomare ha una vocazione prevalentemente pedonale.



Per quanto riguarda le modalità di accesso alla ZTL del parco del mare si è mantenuta la stessa tipologia di permessistica presente in centro storico che prevede diverse modalità di accesso a secondo dalla tipologia del soggetto interessato. In particolare, potranno accedere i residenti, domiciliati, portatori di handicap e i possessori di posti auto senza limitazioni di orario come pure tutto il personale di servizio per enti, istituzioni o servizio pubblico mentre gli operatori commerciali nonché gli addetti alla consegna merci potranno accedere in determinate fasce orarie. Per tenere conto delle specificità della zona saranno previste modalità di accesso per i clienti delle strutture recettive nonché per gli accedenti alle seconde case. Sono infine previste procedure particolari di accesso nel caso di accompagnamento dei residenti oppure per visite di parenti ed amici.



Sono previste modifiche alle modalità di rilascio del permesso giornaliero che sarà a pagamento ma con limitazioni al numero di accesso in un mese per consentire di avere un sistema flessibile in grado di accompagnare anche esigenze puntuali occasionali che richiedano l’accesso alla ZTL. In attesa di attivare le procedure informatiche, per l'ottenimento del permesso giornaliero, anche per la ZTL del Parco del Mare Nord, quest'estate sarà necessario recarsi presso gli uffici di Via Rosaspina.



La nuova regolamentazione diverrà operativa già nei prossimi giorni, man mano che sarà attuata l'ordinanza ed apposta la necessaria segnaletica stradale.



