Scuole Rimini, pioggia di euro: 500 mila euro di investimenti. Al via i cantieri estivi

13:31 - 18 Giugno 2021

Un investimento di 500mila euro per una decina di cantieri nelle scuole di Rimini, in particolare per l'efficentamento energetico degli edifici e per la sistemazione degli spazi esterni, al fine di incentivare l'attività educativa all'aria aperta. I lavori saranno eseguiti quest'estate: "Approfittando della sospensione didattica, andremo a realizzare un corposo sistema di interventi per la miglioria, l’ampliamento e la qualificazione delle scuole su tutto il territorio", spiega l'assessore alla scuola Mattia Morolli.



GLI INTERVENTI Tra questi, il rifacimento o l’ampliamento degli spazi esterni e del prato nella scuola materna Isola blu, a Viserbella, e alla scuola primaria Madre Teresa di Calcutta, a San Giuliano. A Viserba, alla scuola di infanzia Acquamarina e al nido Bruco verde, nuovi manti esterni, gazebi, arredamenti e strumenti per lo sviluppo di attività all'aria aperta. L'intervento permetterà di trasformare l’ex casa del custode della scuola primaria Rodari in un centro di socializzazione aperto anche al quartiere e in un nuovo polo per “Rimini scuola sostenibile”. Alla scuola media Bertola verranno completamente rinnovati i servizi igienici, con particolare attenzione a quelli con disabilità, grazie a particolari soluzioni di accessibilità. "Un intervento ancora più importante in prospettiva, se si pensa all’aumento di questa tipologia di studenti", evidenzia l'assessore Morolli. Oppure alla scuola primaria di San Salvatore, dove saranno effettuati tutta una serie di interventi e migliorie concordate con direzione didattica e famiglie. Altri interventi, soprattutto di efficientamento energetico, saranno avviati alle scuole Lambruschini, Fermi, Lucciola.



Soddisfatto l'assessore Morolli: "Lavori che si aggiungono ai cantieri già in essere, come quello per la realizzazione della nuova scuola primaria Ferrari. Negli anni abbiamo sviluppato un crono programma che non solo stiamo rispettando, ma potenziando. Un potenziamento insieme didattico, infrastrutturale e sociale. Il concetto è quello di rendere le scuole, sempre più, baricentro delle comunità e dei quartieri in cui sono inserite”.