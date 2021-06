Basket RBR: Massimo Bernardi lascia panchina. Guiderà l'Academy dei tecnici e sarà il supervisore del settore giovanile

Sport

Rimini

14:14 - 18 Giugno 2021



A guidare nel prossimo campionato il club RBR in serie B (o A2 in caso di ripescaggio, ipotesi ancora sul tappeto), non sarà Massimo Bernardi, ma un altro tecnico (a breve l'annuncio). Il coach di Viserba rimarrà nella società con un ruolo diverso: coach della prima squadra degli Angels (probabilmente in serie C Silver, ma anche qui si sta valutando se chiedere o meno il ripescaggio in C Gold) e formazione Under 17 del club clementino. In più sarà a capo di una sorta di Academy che sta nascendo, cioè sarà il coordinatore di tytti i tecnici delle società del mondo RBR, 16 società (ma dopo Villa Verucchio potrebbe uscire dal progetto anche i Titans San Marino se a livello federale con le nuove elezioni ci sarà una diversa politica, mentre potrebbe entrare l'Happy Basket).

Ad annunciare questo in una conferenza stampa all'Osteria de Borg, nel cuore del Borgo San Giuliano sono stati l'ad di RBR Paolo Carasso, il coach Massimo Bernardi (sta tornando in forma dopo la polmonite da coronavirus), e il ds del club Davide Turci.

Come si è arrivati a questa decisione? E' maturata negli ultimi giorni, ma da tempo Bernardi era a conoscenza del progetto di Carasso per cui il sì è arrivato quasi natutale dopo una breve riflessione. Carasso ha spiegato che la domanda dal territorio è di avere bravi istruttori e allora serve una scuola di tecnici oltre ad un supervisore per sviluppare al meglio il progetto del settore giovanile che ha negli Angels il perno, il serbatoio principale. “Nessuno meglio di Bernardi, un uomo della società, che vogliamo fare sempre più più forte, la persona giusta, può interpretarlo” spiega Carasso.

“È una cosa che mi coinvolge a 360 gradi, mi piace, è un arricchimento della mia sfera professonale e nel coinvolgimento nella società – dice Bernardi - Certo, provo un po' di dispiacere non allenare più la prima squadra, ma sono consapevole che il lavoro che andremo a fare è importante per il futuro del club, il mio club. Ho accetto di buon grado questa proposta di Paolo, che ha sempre la testa sul futuro. Mi inorgoglisce e sono felice. Vorrà dire che la serie A me la prenderò con un altro ruolo. Non perderò la mia “cazzimma”: sarà fondamentale per quello che andrò a fare”. I nostri giovani allenatori devono avere il sogno di diventare grandi allenatori”

Aggiunge Davide Turci: “Bernardi ha centrato risultati importanti: primo posto cavalcata, al secondo anno undici vittorie consecutive e quest’anno sappiamo tutti com’è andata a finire: eravamo in semifinale e sono sicuro che saremmo andati fino in fondo. Ora ha una mission importante: far sì che i talenti locali crescano e cullino il sogno di giocare al Flaminio alle 18”. L'obiettivo nel tempo è di avere nuovamente giocatori in Nazionale, tornare ad essere ai vertici tricolori a livello nazionale e per fare questo bisogna puntellare le fondamenta a livello di allenatori e di settore giovanile.

Si cercherà, insomma, di replicare il mondo Basket Rimini del passato, i tempi di Claudio Papini quando Bernardi giusto trent'anni fa vinse il titolo italiano Juniores a Forlì.

PRIMA SQUADRA A giorni sarà sciolto il nodo del coach, ci sono diversi contatti in corso e non è esclusa – dice Carasso - una soluzione interna. Entro la prossima settimana saranno sciolti i dubbi. Quanto ai giocatori, sotto contratto ci sono Mladenov fino al 2023 e Moffa fino al 2022. Davide Turci spiega: “Cercheremo di mantenere una connotazione il più possibile locale, ma per vincere pescheremo anche da fuori”.

L'ABBRACCIO A MARESI n avvio di conferenza stampa, è stato idealmente abbracciato il vice presidente di RBR Moreno Maresi che sta ancora lottando contro il coronavirus e le cui condizioni sono in miglioramento. “Forza Moreno, continua a lottare, noi ti aspettiamo! Siamo felici di essere a due passi da casa tua, nel tuo ristorante preferito” ha detto Simone Campanati, responsabile comunicazione RBR, spiegando la scelta location della conferenza stampa.

Stefano Ferri