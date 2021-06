San Marino, si torna a ballare con il green pass. "Fate riaprire i locali anche in Riviera"

Attualità

Rimini

| 12:40 - 18 Giugno 2021

Gianni Indino, presidente Silb Emilia Romagna.

Tutto pronto a San Marino, allo Shooting Club in zona Ciarulla, per l’evento-test che domani sera (sabato 19 giugno) permetterà a 3000 persone con il green pass di tornare a ballare, senza utilizzare la mascherina. Grande attesa da parte di Gianni Indino, presidente del Silb, che evidenzia quanto l'evento possa permettere ai ragazzi "di scatenarsi in pista, di abbracciarsi e di godere del divertimento legato alla musica". Indino sarà presente e racconta di aver ricevuto "decine di chiamate dalle emittenti tv e dalla stampa estera per sapere chi contattare per partecipare all’evento e seguire questo test". "Non nascondo che mi ha fatto un piacere enorme, perché sarà una bella ribalta anche per la nostra Riviera. Mi auguro che tutto questo possa servire a convincere anche i più scettici che continuano a tirare il freno sulla riapertura dei locali da ballo: le indicazioni provenienti da San Marino saranno fondamentali per avere conferme", spiega. L'altro lato della medaglia è rappresentato infatti da imprenditori della notte che hanno deciso di chiudere i propri locali e dalla grande incertezza per le attività, in attesa di notizie sulla riapertura: il green pass potrebbe essere la soluzione per riaprire i locali e poter ballare, in quanto, sottolinea Indino, "riaprire le discoteche senza ballare sarebbe come riaprire i cinema solo per ascoltare il sonoro senza guardare il video”.