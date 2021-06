"Riccione in treno", tante prenotazioni per le vacanze con la promozione

Turismo

Riccione

| 12:29 - 18 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Non solo Frecce e Intercity. Anche chi sceglierà i treni Regionali per raggiungere Riccione potrà usufruire dei vantaggi offerti da Riccione in Treno , la promozione nata dalla collaborazione fra Federalberghi Riccione, il Comune della Perla Verde e Trenitalia e ora estesa anche a Trenitalia Tper, la società che gestisce il trasporto regionale in Emilia Romagna.

Questa estate, a tutti coloro che arriveranno a Riccione con i Regionali di Trenitalia Tper sarà rimborsato il biglietto ferroviario e non sarà applicata la tassa di soggiorno. Unica condizione soggiornare in uno dei tanti alberghi aderenti all’iniziativa. L’estensione dell’offerta include anche i clienti che utilizzeranno l’Orobica Line, la coppia di treni che consente di arrivare da Bergamo e Brescia a Riccione direttamente e senza cambi.

Nel frattempo sono tanti coloro che hanno già contattato gli hotel - letteralmente sommersi da mail di richiesta di preventivi - grazie alle fermate estive a Riccione delle Frecce e degli Intercity di Trenitalia e alla campagna di comunicazione.

Ai collegamenti diretti con Torino, Milano, Venezia, Bolzano, Trento, Verona e Roma si aggiunge quest’anno la nuova coppia di Frecciarossa da e per Brescia con partenza dalla città lombarda alle 6.12 e arrivo a Riccione alle 9.23 e rientro con partenza alle 20.05 e arrivo a Brescia alle 23.18. Poco più di tre ore di viaggio e orari che consentono di sfruttare al meglio ogni giorno della propria vacanza.

Per raggiungere tutti i territori tradizionalmente più affezionati alla Perla Verde sono stati realizzati video dedicati alle città di origine dei collegamenti veloci con Riccione - Milano, Torino, Verona, Bolzano, Trento, Brescia, Bergamo, Roma, Bologna (clicca qui). Video ad hoc saranno proiettati anche nei monitor di bordo dei Frecciarossa e dei nuovissimi treni Rock di Trenitalia Tper.

Dichiarazione Renata Tosi Sindaco di Riccione

"Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Federalbeghi Riccione e Trenitalia perché Riccione in Treno dimostra, anno dopo anno, l’importanza di collegare Riccione alle principali città italiane direttamente con le Frecce. Si tratta di una grande opportunità. Al tema dell’ottima raggiungibilità si somma il fatto che si tratta di bacini di aree geografiche di nostro riferimento. Continueremo ad investire in questa direzione consapevoli del fatto che, oltre alle buone agevolazioni rivolte ai turisti che ci scelgono come meta di vacanza, quest’anno si è aggiunta al Frecciarossa anche Brescia, già servita con l’Orobica Line con arrivo a Riccione a dimostrazione che la nostra offerta è in continua espansione come destinazione vacanza”.