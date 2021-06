Cinema d'autore a Bellaria con la nuova Summer School "Naufragare"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:24 - 18 Giugno 2021

Sergio Canneto.

Sono aperte e si chiuderanno il 10 agosto, le iscrizioni a “Naufragare”, la nuova Summer School sul cinema d’autore organizzata da Approdi S.r.l. con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale: attività che si svolgeranno poi a Bellaria Igea Marina dal 30 agosto al 26 settembre.



Iniziativa ambiziosa e inedita, che si svilupperà “non in una location fissa ma in forma itinerante sul territorio: lezioni collettive e laboratoriali cinque giorni su sette, arricchite da workshop e incontri con ospiti d’eccezione di caratura internazionale che rappresentano il panorama europeo del cinema d’autore, e anche proiezioni al Cinema Teatro Astra di viale Paolo Guidi”, spiega Sergio Canneto, presidente di Approdi, nonché regista e direttore di quella che sarà la scuola estiva.



“Si tratta dell’anno zero di una Summer School estremamente innovativa: particolare la durata di un mese che garantirà lo sviluppo dei progetti portati dagli iscritti; una summer school tutta improntata al fare per interrogarsi sulle pratiche e i metodi di produzione del cinema. In questa prima edizione il numero massimo di partecipanti sarà fissato a venti, per dedicare la necessaria attenzione a ognuno degli iscritti”, aggiunge poi, sottolineando che “per partecipare alla Summer School non è necessario avere particolari competenze o esperienza pregressa nel mondo del cinema.”



La Summer School “Naufragare" non sarà un evento sporadico: a partire da ottobre, infatti, seguiranno una serie di laboratori di diverse durate che si incentreranno sul cinema documentario, d’autore, sul montaggio, sulla post produzione, e anche laboratori legati alla creazione di spot pubblicitari con una ricerca estetica sempre legata al cinema.



“Apprezzamento e un sincero augurio di buon lavoro a tutti coloro che collaborano a questa nuova avventura in una realtà come Bellaria Igea Marina, la quale ha un legame storico col mondo del cinema”, il messaggio dell’Assessore alla Cultura Michele Neri. “Guardiamo con interesse a iniziative come la Summer School promossa da Approdi”, continua, “che contribuiscono a innalzare la proposta culturale di Bellaria Igea Marina anche sotto il profilo della formazione.”



Da sottolineare infine i tre laboratori gratuiti di presentazione della Summer School “Naufragare" aperti al pubblico: “Immagine - Composizione” il 5 luglio a Bellaria Igea Marina, “Immagine - Scrittura” il 9 luglio a Savignano sul Rubicone e “Immagine - Montaggio” il 14 luglio a Cesena.