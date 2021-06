Rimini: potenziamento estivo, sindacato polizia critica i numeri dei riforzi previsti

Attualità

Rimini

12:08 - 18 Giugno 2021

Il Siulp, Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia di Rimini, interviene commentando il numero di rinforzi previsti per la stagione estiva.



Nella nota stampa, definita "il giorno del ringraziamento", il sindacato usa l’ironia ringraziando il Dipartimento di pubblica sicurezza per la "scarsa attenzione alle reali esigenze di tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica della Riviera Romagnola nel periodo estivo". Il sindacato segnala che nel 2018 erano stati assegnati 75 elementi della Polizia di Stato e nel 2019 ne risultavano 60 "prendiamo atto della ulteriore riduzione a 46 elementi" si legge nella nota. "Sentitamente ringraziano i colleghi della Questura che, in vista della ripresa di manifestazioni, sagre, fiere, congressi e concerti saranno sovraccaricati dai servizi di Ordine Pubblico che necessariamente dovranno essere programmati.



Sentitamente ringraziano i colleghi delle Volanti, della Sala Operativa, della Divisione Anticrimine, Divisione P.A.S.I., dell’Ufficio Immigrazione, Ufficio Gabinetto, D.I.G.O.S, Squadra Mobile, e quant’altro che faranno fronte, senza ausilio alcuno, al prevedibile aumento delle specifiche attività.

Sentitamente ringraziano i colleghi della Polizia Stradale che da tempo ormai sono stati dimenticati da adeguati rinforzi.



Sentitamente ringraziano i colleghi della Polizia Ferroviaria di Rimini e della Polizia Postale, altrettanto divenuti invisibili agli occhi del Dipartimento. Sentitamente ringraziamo per l’abolizione dei Posti di Polizia Stagionali, che nel corso dei decenni erano divenuti sicuri punti di riferimento per i cittadini e turisti e che tanto prestigio hanno dato all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Il Siulp ed i poliziotti di Rimini Sentitamente ringraziano."