A Le Befane Shopping Centre un nuovo spazio ‘Temporary’ Reggini

Attualità

Rimini

| 11:53 - 18 Giugno 2021

Maria Reggini Titolare dell’omonima concessionaria, Massimo Bobbo direttore del C/C Le Befane e Francesco Severi dello Staff Reggini - nella gallery la Nuova ID.4 Volkswagen e lo Spazio Temporary Reggini.

A partire dal 15 giugno fino al 12 dicembre, presso il Centro Commerciale Le Befane Reggini dedica uno spazio ‘Temporary’ alle principali novità automotive del gruppo per l’anno in corso. Si parte con Volkswagen e, a seguire, si alterneranno nei prossimi sei mesi i Brand della storica Concessionaria sammarinese.

“Questo ‘Temporary’, presenziato dal personale della Concessionaria Reggini e, in questo caso, dagli assistenti alla vendita Volkswagen a disposizione per informazioni sul prodotto, è uno spazio in divenire che ospiterà esperti del mondo dell’elettrico e dei cambiamenti del settore automotive. – dice Maria Reggini - Riteniamo possa essere interessante e utile, per le persone che desiderano approfondire tematiche come la ‘Rivoluzione Carbon Neutrality’ o per semplici consigli tecnici sui nuovi sistemi digitali o sulle prestazioni dei diversi veicoli, un confronto diretto con gli esperti in un ambiente informale come il Centro Commerciale.”



Nell’anno della rivoluzione elettrica non si può che partire con un’auto che la rappresenta al 100%. Si tratta della Nuova ID.4 100 % SUV 100 % ELETTRICA! Si parte quindi con una Volkswagen dalle prestazioni eccezionali: un’autonomia che può arrivare ad oltre 500 km, una ricarica da 0 a 80% in meno di mezz’ora; un’auto che apre la strada ad un nuovo modo di viaggiare ancora più sostenibile e digitale.

“Fra le caratteristiche distintive della Nuova ID.4 sono da segnalare gli interni: talmente spaziosi e progettati in modo così intelligente da offrire una abitabilità sorprendente che si percepisce non appena si sale a bordo. – spiega Filippo Reggini - Si aggiungono una consolle centrale configurabile, un display touch da 12" (a richiesta) e un volante multifunzione con comandi touch e feedback tramite vibrazioni. Altra caratteristica innovativa è l’illuminazione dell’ambiente nelle tonalità personalizzate in stile ‘lounge’.”

Da giugno a dicembre ci sarà la possibilità di scoprire tantissime novità, approfondire la conoscenza delle caratteristiche tecnologiche offerte oggi e di avere risposte su dubbi e curiosità. Inoltre per chi fosse interessato, ci sarà la possibilità di prenotare test drive.