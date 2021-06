Distraggono il titolare e saccheggiano il negozio, nei guai due ragazzi

Cronaca

Riccione

| 11:49 - 18 Giugno 2021

Auto dei Carabinieri di Riccione in piazza Roma, foto di repertorio.

Rubano una cassa, un paio d'occhiali e della bigiotteria da un negozio di Riccione, rintracciati e denunciati dai Carabinieri. Un gruppo di ragazzi è entrato in un esercizio commerciale e, dopo aver distratto il titolare, i giovani hanno arraffato la merce scappando via velocemente. I Carabinieri sono intervenuti subito riuscendo ad individuare ed identificare un maggiorenne e un minorenne con ancora il maltolto in mano. I due sono stati denunciati per furto. Sono in corso le indagini per rintracciare gli altri ragazzi coinvolti nella vicenda. La refurtiva è stata restituita al proprietario.



“L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Riccione” si legge nella nota dell'Arma “rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto al fine di rassicurare la cittadinanza ed incrementare la percezione di sicurezza.”