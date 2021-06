Spadarolo, vie completamente al buio di notte: abbandono rifiuti e delinquenza

Attualità

Rimini

| 11:00 - 18 Giugno 2021

Strade buie di sera, ancora problemi all'illuminazione pubblica a Spadarolo. Il “Comitato Spadarolo e Vergiano sicure" segnala che "nella zona che congiunge Via Osteria Pettini a Via Pietrarubbia, che prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione della terza corsia di Autostrade SpA disponeva di lampioni che illuminavano l’intera zona (inclusa l’area sottostante il cavalcavia), installati dopo varie richieste da parte dei cittadini." I lampioni sarebbero dovuti tornare operativi al termine dei lavori.

Nonostante le ripetute segnalazioni al comune, l'area è ancora totalmente buia nelle ore serali.

"Un serio problema per i cittadini" dice il comitato "sia in termini di decoro (si ritrovano spesso rifiuti che vengono scaricati di notte) sia in termini di sicurezza. Appare infatti abbastanza ovvio che un luogo buio si presta facilmente alla delinquenza, alla sosta di automobili e roulotte sospette e anche a casi di incidenti." Il comitato chiede al comune di mettere in sicurezza la strada con l'illuminazione quanto prima.