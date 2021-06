Diocesi San Marino Montefeltro, incontro con il Vescovo su ambiente, lavoro e futuro

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:51 - 18 Giugno 2021

Mons. Andrea Turazzi,Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro.

Ogni anno in giugno in occasione della Festa di San Tommaso Moro, patrono di governanti e politici, l’Ufficio Pastorale Sociale della diocesi di San Marino-Montefeltro propone la Giornata per i politici, una iniziativa di incontro e di riflessione sulle tematiche sociali più importanti del momento. Quest’anno l’incontro si terrà sabato 19 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la Casa Esercizi S. Giuseppe a Valdragone di San Marino, presente il vescovo Mons. Andrea Turazzi, invitati i rappresentanti delle istituzioni, i giovani e meno giovani impegnati in politica, i giovani delle associazioni ecclesiali, sindacati e le realtà aziendali più attente ai temi della sostenibilità ambientale.



L’argomento focalizzato sarà quello della prossima Settimana Sociale dei Cattolici, che si svolgerà a Taranto in ottobre, dal titolo “Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro”. Obiettivo approfondire la prospettiva dell’ecologia integrale delineata da Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ che propone un nuovo modello di sviluppo capace di cogliere le connessioni fra vari ambiti ricomponendoli in unità: sviluppo e sostenibilità, crisi ambientale e crisi sociale, dimensione globale e locale.



Lo stile dell’incontro sarà semplice, partecipativo e concreto. In apertura Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale di Pastorale Sociale e Lavoro della CEI, proporrà alcuni spunti di riflessione sul tema dell’ecologia integrale presentando la prossima Settimana Sociale dei Cattolici. A seguire i tavoli di lavoro per i partecipanti all’evento, per l’ascolto e la condivisione delle esperienze personali e la contestualizzazione alla vita del territorio sulle tematiche dell’economia circolare, della digitalizzazione, dell’efficientamento energetico e dell’investimento sulle persone come capitale sociale. Il lavoro dei tavoli avrà due obiettivi di fondo: 1. in relazione al tema trattato da ogni tavolo e rispetto al contesto sociale e ambientale del territorio individuare i nodi da sciogliere ossia le criticità esistenti da affrontare; 2. individuare le buone pratiche, esistenti o possibili, che costituiscono una soluzione ai nodi rilevati.