Baseball, Rimini pronta ad affrontare Bologna con il pubblico presente

Sport

Rimini

| 10:45 - 18 Giugno 2021

Davide Bonemei.

Nel weekend si disputerà la penultima giornata della prima fase del campionato di serie A di baseball. Domenica sul diamante di Riccione, prima gara alle 11.00 e seconda alle 15.30, Erba Vita New Baseball Rimini ospiterà OM Valpanaro Bologna. All’andata finì con una vittoria per parte: 3 a 1 per gli Athletics nella prima e 12 a 1 per Erba Vita New Rimini nella seconda. Fu una giornata importante, con la prima e finora unica vittoria riminese in questa prima fase. Bologna in campionato ha vinto due volte (contro Rimini e Rovigo) ed ha giocato una partita in più.

In gara 1 il primo lancio sarà di Maurizio Morolli, che nelle settimane scorse ha sottoscritto per primo la quota associativa. L’impegno, per un anno, è di 500 euro e la numerosità dei sostenitori è un fattore decisivo per la veloce rinascita del baseball riminese ai livelli che gli competono. Domenica a Riccione sarà possibile avere informazioni e sottoscrivere le quote associative.

In campo invece, l’obiettivo dei ragazzi di Mike Romano è mantenere le buone prestazioni fin qui mostrate dal parco lanciatori, aumentare l’aggressività nel box e limitare le incertezze difensive. Requisiti fondamentali per affrontare bene la seconda fase, che partirà il 4 luglio e che determinerà la corsa ad evitare l’ultimo posto nel girone da sei squadre nel quale sarà inserita Erba Vita New Rimini, fra i quattro che saranno composti.

Domenica ci sarà finalmente anche l’occasione per il pubblico di accedere, nel rispetto delle norme di sicurezza, all’impianto di Riccione. L’ingresso sarà gratuito.

I risultati del prossimo turno stabiliranno anche l’opportunità di recuperare mercoledì 23 la gara sospesa a Rovigo, quando un nubifragio interruppe la sfida con Erba Vita New Rimini in vantaggio 3 a 0.

In settimana due belle notizie per Erba Vita New Rimini. È arrivata la convocazione di Nicolò Ioli, 21 anni compiuti in settimana, al raduno della nazionale maggiore di baseball. Un bel premio per il giovane lanciatore riminese.

E poi l’ottima figura di Davide Bonemei a Parma al raduno della Nazionale Italiana di Baseball U-23, in preparazione del Campionato Europeo di categoria (24-28 agosto a Verona e San Martino Buon Albergo – VR). Per lui una gara da esterno destro e un 2/4 in battuta.

“Un bel riconoscimento a due ragazzi determinati e ben preparati dai tecnici delle squadre del territorio – il commento della presidente di New Rimini, Alessia Valducci – L’obiettivo è moltiplicare queste occasioni e la prospettiva di giocare in serie A rappresenta per i ragazzi delle cinque società del territorio uno stimolo ad impegnarsi in una crescita continua”.