Coriano, giornata formativa per la Protezione Civile della Rivera del Conca

| 10:25 - 18 Giugno 2021

I partecipanti alle giornate di formazione.

Si è svolta questa settimana, presso la sala Isotta del teatro CorTe di Coriano, la giornata formativa per i funzionari di protezione civile del COI Riviera del Conca. Al Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dei Comuni della Riviera del Conca, afferiscono i Comuni di Cattolica, Coriano, Riccione, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

La giornata ha affrontato il tema de “La comunicazione del rischio e la comunicazione dell’emergenza” nei confronti della popolazione, un capitolo fondamentale tra i compiti e le finalità della Protezione Civile.

Le attività di comunicazione del rischio sono funzionali alla prevenzione dell’emergenza: sono contrasto alla perdita di attenzione. La comunicazione del rischio trova una propria ragione anche in corso di evento e in parte si fonde o si trasforma in comunicazione di emergenza. Con un evento in corso bisogna continuare a fornire informazioni utili derivanti dal monitoraggio dell’evento e dei suoi effetti, e ricordando anche i comportamenti da adottare.

Il lavoro della giornata è stato condotto dal responsabile del COI Mario Sala, da Pietro Cucci nel ruolo di consulente e da Luca Calzolari e Alessandra De Savino di “Cervelli in Azione” in qualità di esperti.

Quanto preparato ed analizzato durante i lavori della giornata è il punto di partenza di un lavoro più ampio che nei prossimi mesi vedrà coinvolti anche i cittadini dei 5 comuni e in generale le varie realtà del territorio.

In qualità di comune ospitante il sindaco di Coriano Domenica Spinelli e il vicesindaco Gianluca Ugolini sono intervenuti per un saluto iniziale e durante la giornata l’assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo si è collegata in video conferenza per uno scambio con i funzionari partecipanti alla giornata.