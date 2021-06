Cronaca

Cattolica

| 09:57 - 18 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Aveva rubato generi alimentari in un supermercato di Cattolica ma un carabiniere lo ha bloccato. Un 69enne di origine campana, residente a Fiumicino con precedenti è stato denunciato per furto. Il Carabiniere, che non era in servizio, giovedì pomeriggio ha notato il comportamento sospetto dell'anziano all'interno di un supermercato. Dopo essersi qualificato, lo ha perquisito trovandogli addosso diversi generi alimentari di poco valore. La refurtiva è stata restituita.