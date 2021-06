Cronaca

Cattolica

| 09:50 - 18 Giugno 2021

Arresto, foto di repertorio.

Giovedì pomeriggio i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 73enne originario del Salento ma residente in città. L'uomo deve scontare cinque anni di reclusione per una rapina avvenuta in una banca in provincia di Pesaro Urbino. Si trova ora in carcere a Rimini. L'ordinanza di carcerazione è stata emessa dal Tribunale di Rimini.