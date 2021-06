Calcio, l'ex mister del Rimini Renato Cioffi sulla panchina del Sorrento

Sport

Rimini

| 21:36 - 17 Giugno 2021

Il tecnico Renato Cioffi.

L'ex allenatore del Rimini Renato Cioffi sarà il responsabile tecnico della prima squadra del Sorrento per la prossima stagione sportiva 2021/22. La dirigenza rossonera comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico quarantanovenne, già alla guida del Sorrento a metà anni 2000, traghettando la squadra dalla D alla C1. Cavalcata vincente condita anche coi successi di una Coppa Italia Serie D ed una supercoppa di Serie C2.

“Ho accettato la proposta del Sorrento con grande entusiasmo ed emozione – le prime parole del neo tecnico rossonero – Sorrento è parte del mio cuore e mi sento sorrentino, pur avendo proseguito la mia carriera lontano per tanti anni. Un senso di appartenenza che caratterizzerà questa mia nuova esperienza e dovrà accompagnare anche la squadra che andremo a costruire nelle prossime settimane”.

Il club costiero ringrazia il direttore sportivo Antonio Amodio, per il prezioso contributo nel progetto di rinascita rossonero delle ultime quattro stagioni, e l’allenatore Pino La Scala (ex giocatore del Rimini) per aver guidato la prima squadra negli ultimi mesi, raggiungendo l’obiettivo stagionale con ampio anticipo. In precedenza Cioffi in due stagioni traghettò i costieri dalla serie D a quella C1.

BEFFA Gli ex biancorossi - il portiere Andrea Dini e l'attaccante Alfredo Bifulco, entrambi in forza al Padova - hanno perso la finale playoff per la serie B contro l'Alessandria (5-4 ai rigori, 0-0 dopo i tempi regolamentari e i rigori).