Basket C Silver, si separano le strade di Angels e coach Gabriele Ceccarelli

Santarcangelo di Romagna

| 19:06 - 17 Giugno 2021

Coach Gabriele Ceccarelli.

Si separano le strade tra la società Angels Basket Santarcangelo e il coach della prima squadra Gabriele Ceccarelli che in questa stagione ha guidato la C Silver raggiungendo la finale playoff e i ragazzi dell’Under 18 Eccellenza che sono ancora in corsa nella seconda fase. L’accordo col club era di un anno legato anche ad esigenze famigliari ch hanno trattenuto a Rimini il coach il cui obiettivo è tornare a lavorare nel mondo dei professionisti: l’ultima esperienza di “Cecca” è stata in serie A2 con Piacenza (ex Casalpusterlengo) appena un anno fa.

Il coach ringrazia la società nella persona di Maurizio Fabbri per la fiducia e il sostegno in un anno cosi difficile. “Avevamo due obiettivi: far crescere i nostri ragazzi vincendo il campionato. Purtroppo non siamo riusciti nel secondo, ma l'impegno e l'orgoglio con cui la squadra ha difeso i colori Angels rimarrà comunque. Auguro a tutti le migliori fortune sportive per gli anni a venire, grazie Angels” dice Ceccarelli.

Il club a sua volta ringrazia il coach per il lavoro profuso in questi mesi non facili e formula un grande in bocca al lupo per il proseguo di carriera sicuramente piena di soddisfazioni.