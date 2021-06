Coronavirus: a Rimini un solo caso, in cinque giorni sono stati 33

Attualità

Rimini

| 16:19 - 17 Giugno 2021

Bollettino Covid 17 giugno 2021.



Rimini registra un solo caso di contagio al nuovo coronavirus, sintomatico. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 23 nuovi casi, seguita da Bologna (14), Cesena (13), Parma (12) e Ravenna (11). Poi Ferrara e Reggio Emilia (entrambe con 4 nuovi positivi), Piacenza (3), Forlì e il Circondario Imolese (entrambe 2) e "fanalino di coda" giornaliero è Rimini (1), che nei primi cinque giorni della settimana ha fatto registrare 33 casi totali.



In terapia intensiva rimangono ricoverate quattro persone per il territorio riminese. Come anticipato dall'assessore Donini, i nuovi casi totali sono stati 89 su oltre 16.800 tamponi eseguiti (0,5% il tasso di positività). Aumentano i guariti (+519) e continuano a calare casi attivi (-431), pazienti in isolamento domiciliare (-414) e ricoveri (-17). Un nuovo decesso: quello di una 77enne a Parma.