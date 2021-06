DIRETTA TESTUALE Calcio D Marignanese Cattolica - Rimini 0-0

Sport

Cattolica

| 16:20 - 19 Giugno 2021

Diretta testuale.

RISULTATO: 0-0



MARIGNANESE CATTOLICA (4-3-1-2): Faccioli - Moricoli, Pierantozzi, Palazzi, Garavini - Gioia, Gaiola, Signori - Palumbo - Docente, Merlonghi.

In panchina: Mariani, Nodari, Cambrini, Goh, Zanni, Lago, Camara, Magrini.

All. Vullo.

RIMINI (4-3-3): Adorni - Giua, Nanni, Valeriani, Canalicchio - Gomis, Ricciardi, Simoncelli (28' Ambrosini) - Pecci, Vuthaj, Arlotti.

In panchina: Mancini, Ceccarelli, Accursi, Aprea, Pari, Lugnan, Diop, Battisti.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto

RETI:

AMMONITI: Simoncelli.

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 16.



Squadre in campo, Rimini in completo blu con bordi bianchi, Marignanese Cattolica in maglia giallorossa con calzoncini e calzettoni neri.



PARTITI!



2' Cross di Gomis che si spegne sui guanti di Faccioli.



8' Bel lancio di Arlotti respinto da un difensore, Gomis dai 25 metri spara alle stelle.



9' Cross di Merlonghi a mezz'altezza che attraversa pericolosamente tutta l'area del Rimini.



Pro Livorno - Aglianese 0-1, aggancio in vetta al Fiorenzuola.



11' TRAVERSA MARIGNANESE CATTOLICA! Signori calcia di destro al volo dal limite dell'area, traiettoria centrale che sorprende Adorni. Il portiere smanaccia poi la palla.



15' Finora un Rimini poco brillante.



19' Docente, ex di turno, cerca lo spunto personale, ma il suo sinistro è alto sopra la traversa. Tiro che non spaventa il portiere Adorni.



21' Sbaglia un passaggio la Marignanese Cattolica, Simoncelli parte in contropiede, ma il suo lancio lungo è fuori misura. Palla al portiere Faccioli.



22' OCCASIONE RIMINI! Lancio lungo per Vuthaj defilato sulla sinistra in area, l'attaccante seppur contrastato riesce a calciare di sinistro, ma Faccioli in uscita bassa si oppone, per poi bloccare il pallone in due tempi.



26' Merlonghi attacca per vie centrali e serve in area, sulla sinistra, l'accorrente Garavini, ma il terzino sinistro spreca tutto. Tiro completamente sballato.



Ancora 0-0 tra Bagnolese-Forlì e Prato-Seravezza. In questo momento Rimini quinto e ai playoff.



28' Fuori Simoncelli, probabilmente un problema fisico, dentro Ambrosini.