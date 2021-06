Schiamazzi, alcolici e barbecue al parco di Spadarolo: i residenti sul piede di guerra

Attualità

Rimini

| 15:57 - 17 Giugno 2021

Il parco del peep a Spadarolo.



Ancora preoccupazione da parte dei cittadini di Spadarolo che denunciano una situazione di costante degrado e disturbo della quiete pubblica al parco Peep. Secondo quanto riferito da alcuni residenti nelle vie Darwin, Einstein e Osteria Pettin, dalle 18 al parco arrivano persone che si accampano in una zona nascosta agli occhi degli automobilisti e dei passanti: "fanno barbecue, ritrovi con birra, alcolici e non solo. Le urla, le grida, gli schiamazzi vanno avanti oltre le due di notte", con disturbo del sonno per i residenti anche per la musica ad alto volume. Nel quartiere è partita una raccolta firme e la situazione è stata segnalata alle autorità preposte, ma la situazione non migliora. Inoltre, denunciano i cittadini, la situazione è nata durante il primo lockdown, "andando avanti ininterrottamente da circa un anno e mezo, senza alcun rispetto degli orari di coprifuoco (quando in vigore) e delle normative anti Covid".