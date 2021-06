A scuola di bene comune e rigenerazione urbana per alcune classi dell'Istituto "Marco Polo"

Attualità

Rimini

| 15:57 - 17 Giugno 2021

Progetto degli studenti dell'Istituto "Marco Polo" di Rimini.

Rigenerazione urbana e bene comune come veri e propri elementi di competenze scolastiche. Questo l’obiettivo del progetto triennale “Io scopro il bene! E tu?”, sviluppato dall’Istituto Tecnico Turistico “Marco Polo”, insieme al Comune di Rimini.

Le attività, inserite nei percorsi trasversali e l’orientamento (Pcto) del “Marco Polo” (che ha partecipato con le classi 5°E e 5°G, coordinate dalle insegnanti Roberta Faggioli e Alessia Vannucci e dal Dirigente Scolastico Valeria Gabrielli) hanno riguardato in particolare la valorizzazione del patrimonio storico e artistico delle colonie, in quanto proprio la sede dell'istituto riminese è inserito nella ex colonia forlivese.

Il progetto ha approfondito il tema della rigenerazione, collaborando e coinvolgendo professionisti, specialisti ed associazioni, come il “Palloncinio Rosso”, con cui si è approfondita l’interessante sperimentazione di riutilizzo della colonia Bolognese. Sono stati anche altri i temi trattati, tra cui “il Parco del Mare”, l’utilizzo dei canali social, dei mezzi di comunicazione come “Radio Immaginaria”, chiudendo il progetto con un vero e proprio compito di realtà, attraverso un percorso cicloturistico tematico che, partendo dalla “Velostazione” (altro esempio di rigenerazione urbana), attraversa il e territorio da Torre Pedrera a Miramare. Non solo, sono stati gli studenti stessi, nel corso delle giornate del Fai d’autunno, a presentare la propria scuola, e la struttura dove sorge, alla cittadinanza.



“Il progetto – sottolinea l’Amministrazione comunale - ha educato i ragazzi alla scoperta della bellezza del nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, a partire da quello che ci troviamo davanti tutti i giorni. Non solo il bello, ma anche l’importanza della salvaguardia del bene comune come elemento di valorizzazione della qualità di vita di una comunità”.