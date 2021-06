Lo sport protagonista nelle piazze di Cattolica: dibattiti, temi e ospiti per il Festival della Cultura Sportiva

Eventi

| 15:49 - 17 Giugno 2021

Presentazione del Festival della Cultura Sportiva V^ Edizione.

Lo sport e i suoi valori raccontati dai personaggi che lo sport lo vivono, lo hanno vissuto e che, con lo sport, costantemente crescono, eticamente: questo è l’intento del Festival Nazionale della Cultura Sportiva, giunto ormai alla sua 5^ edizione dopo una lunga pausa forzata dalla pandemia.

Le piazze torneranno a riempirsi di dibattiti con figure di spicco dello sport nazionale e paralimpico durante i quali echeggeranno testimonianze e aneddoti di storie di successo, di percorsi tortuosi verso traguardi commoventi, di inclusione e integrazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Rimbalzi Fuori Campo in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città di Cattolica, con appuntamenti lungo tutta la settimana dal 27 giugno al 4 luglio riadattati ad alcune restrizioni causate dalla pandemia.

Non ci saranno quindi la tradizionale “Mezza Notte Bianca dei Bambini” e la competizione “Bagni di rigore” allo scopo di evitare pericolosi assembramenti.



L’elemento distintivo di questa edizione sarà il “Summer Camp Cattolica”, un camp di calcio per ragazzine e ragazzini nati dal 2007 al 2015 che si terrà allo Stadio Comunale. Il corso sarà tenuto dallo Staff della “RaffaManieri Academy” di Pesaro, vedrà interventi di diverse calciatrici della Serie A femminile come Valentina Giacinti e Veronica Boquete del Milan, e proseguirà ininterrottamente fino a domenica 4 luglio. Il tutto coordinato da Raffaella Manieri, difensore della nazionale italiana di calcio.

“Per trovare opportunità come calciatrice professionista sono dovuta emigrare all’estero – spiega - e tutt’ora ringrazio il Bayer Monaco, un grande club, che mi ha fatto sentire una donna atleta. In Germania venivo vista e percepita, e non ero trasparente come in Italia. Grazie a questo sport ho girato il mondo e guardare oltre. Il calcio femminile è un’opportunità non solo sportiva ma anche di vita. Finalmente le donne sportive cominciano ad essere retribuite e a prendersi anche soddisfazioni economiche. Il Camp di Calcio di quest’anno vuole essere un momento per trasmettere questi valori alle famiglie e ai ragazzi, e regalare ai giovani calciatori un momento speciale”.



Piazza I° Maggio ospiterà invece i dibattiti serali, che approfondiranno i temi cari all’associazione attraverso incontri con testimonial di valori quali la legalità, lo sport al femminile, la lotta al razzismo e all’omofobia.

Lo spettacolo “Perché il calcio parla in difficile” di e con Giorgio Comaschi aprirà la settimana, che vedrà ospiti, tra gli altri il concittadino ex nazionale di calcio Eraldo Pecci, le ragazze della Nazionale Femminile di softball in partenza per le Olimpiadi di Tokio, Vince Tempera, Annalisa Minetti, Marino Bartoletti, Elisa Di Francisca e Davide Cassani a cui verrà consegnato il premio “Cattolica per lo Sport e la Legalità”. Dulcis in fundo il giornalista dell’Avvenire Massimiliano Castellani presenterà la rassegna di libri “Vite fuoricampo”.



“Cattolica si sta spendendo molto per lo sport, – afferma il sindaco Mariano Gennari - dallo Stadio al centro tennis in ristrutturazione in questo momento, al velodromo di fronte al VGS. Lo sport non è solo per i giovani, è per tutti e noi vogliamo supportare questo tipo di attività nel nostro comune. Se il Coni vorrà approvare il palazzetto dello sport saremo veramente al completo. Questo è il nostro contributo, che si aggancia al lavoro delle associazioni come Rimbalzi Fuori Campo che spingono valori di sport non fini a sé stessi ma legati a valori etici, tra cui l’integrazione, il razzismo e la parità di genere”.



Tutti gli appuntamenti in Piazza I° Maggio saranno ad ingresso libero e nel più assoluto rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.



