La Riserva Naturale di Onferno celebra i trent’anni

| 15:40 - 17 Giugno 2021

Grotte della Riserva naturale di Onferno (foto di repertorio).

Sabato 19 giugno alle ore 15, ad Onferno, Piazza del Castello, si terrà l’incontro sul tema “I sentieri come strumento di tutela e sicurezza del territorio e possibilità di sviluppo turistico”.



L’iniziativa si svolgerà all'interno dell’ambito della due giorni "Sentire i sentieri, a piedi nella natura della Romagna”, organizzata per il 19 e il 20 giugno. In queste giornate si tenterà di fare il punto della situazione sullo sviluppo delle aree interne a partire dalle aree naturali protette e dalle eccellenze paesaggistiche come la Riserva di Onferno che celebra quest'anno i trent’anni.

Ne discuteranno il presidente provinciale del Cai, Mauro Campidelli; una guida escursionistica ambientale, Federica Ricci, che racconterà la propria esperienza professionale; i volontari di Gemmano che hanno sistemato e curato i sentieri di quella zona; Alessandro Sistri, esperto del territorio e ideatore e promotore di tante iniziative di valorizzazione dei luoghi; il Gal Valmarecchia Valconca, con Elias Ceccarelli, che sta realizzando, ad esempio, il Cammino dei Cinque Santi. Condurrà l’incontro Alberto Rossini responsabile del Laboratorio sulla sostenibilità.

Sono molti, dunque, gli ospiti attesi e gli appuntamenti in programma.



Invitiamo a partecipare le imprese, gli appassionati del settore, le associazioni ambientaliste e le associazioni di categoria, oltre, ovviamente, tutti i partecipanti al Laboratorio della Provincia.



L’incontro sarà ripreso in streaming e si potrà seguire alla pagina:

https://www.facebook.com/Laboratori-per-le-imprese-Turistiche-SostenibiliProvincia-di-Rimini-103896321775533