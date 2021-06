Challenge Riccione 2022, aprono oggi (17 giugno 2021) le iscrizioni dell’half distance

Sport

14:47 - 17 Giugno 2021

Ancora con i brividi addosso dell’edizione 2021 e negli occhi le immagini delle belle sfide al vertice vissute, Challenge Riccione riapre le iscrizioni all’evento più spettacolare di apertura della stagione agonistica su territorio italiano. Il prossimo maggio saranno ancora moltissimi gli atleti professionisti che sceglieranno questa destinazione per misurare sé stessi al confronto con i più grandi interpreti internazionali e con loro moltissimi amatori andranno in cerca di conferme o anche semplicemente di un’esperienza memorabile. Le distanze di gara non cambieranno con 1,9 km per il nuoto, 90 km per la frazione ciclistica e 21,1 per quella podistica, così come non cambierà lo scenario unico di un territorio che ogni anno rinnova la propria suggestione. Tracciati spettacolari e come sempre non scontati, richiederanno agli atleti capacità tecniche e grande determinazione, garantendo in cambio le emozioni di un evento il cui esito non è mai scontato fino al passaggio sulla finish line.



Le iscrizioni aprono ufficialmente alle ore 15.00 di oggi 17 giugno, con una promozione per i primi 300 registrati (o comunque entro massimo il 31 agosto 2021).