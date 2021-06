Santarcangelo: pronta la ciclabile che collega le vie San Bartolo e Morigi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:30 - 17 Giugno 2021

La nuova ciclabile.



Sarà inaugurata a Santarcangelo, lunedì 21 giugno alle ore 9,30, la nuova pista ciclabile della frazione di Sant’Agata, che collega via san Bartolo a via Morigi, sede del centro parrocchiale Giovanni Paolo II. Il nuovo percorso ciclopedonale è stato aperto da pochi giorni e, nel favorire la mobilità ciclopedonale, consentirà un transito migliore ai residenti della frazione che partecipano al centro estivo “Fai centro!” dell’associazione sportiva dilettantistica culturale Ag23.



Proprio in collaborazione con il centro estivo è stata organizzata l’inaugurazione. Dopo il taglio del nastro, il percorso ciclopedonale sarà attraversato a piedi dai presenti, prima di un momento di gioco al centro estivo che sarà incentrato sui temi della mobilità sostenibile.



La nuova pista ciclabile, che rappresenta un primo passo verso il completamento dei percorsi ciclopedonali della frazione di Sant’Agata, è lunga 300 metri e collega via San Bartolo con via Morigi attraverso un percorso interno all’abitato, completamente protetto e illuminato per tutta la sua lunghezza.



Alle dotazioni dell’area – pari complessivamente a 2.920 mq – si aggiungono le aree verdi di completamento accanto alla ciclabile, una barriera fonoassorbente di 140 metri per schermare la pista e l’abitato dalle attività dell’impresa, nonché l'attraversamento pedonale luminoso realizzato in via San Bartolo.



L’inaugurazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Santarcangelo.