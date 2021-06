Ospedale Santarcangelo, sollecito all'Ausl: "riaprire punto primo intervento 24 ore al giorno"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:18 - 17 Giugno 2021

Ospedale Franchini di Santarcangelo.

Appello dei consiglieri di maggioranza del comune di Santarcangelo (Partito Democratico di Santarcangelo, Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo): il punto di primo intervento dell'ospedale Franchini deve riaprire 24 ore su 24 il prima possibile. "Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate dall’Azienda sanitaria, anche a causa della pandemia, ma crediamo che sia giunto il momento per dare un segnale importante alla cittadinanza, che considera giustamente l’ospedale un punto di riferimento fondamentale, in cui il Primo intervento ha un ruolo centrale", scrivono in una nota congiunta, a 24 ore di distanza dalle rassicurazioni della direttrice del presidio ospedaliero di Rimini e Santarcangelo, Francesca Raggi, sul ritorno del punto di primo intervento alla piena operatività, ma senza fornire indicazioni sulle tempistiche della riapertura 24 ore su 24. Non ci sono tempistiche e questo preoccupa la maggioranza consiliare, visto che la stagione estiva in genere fa registrare un aumento degli accessi in ospedale. "Lo scorso anno, proprio di questi tempi, l’Ausl prese l’impegno per una riapertura in autunno, ma dopo un anno ci ritroviamo al punto di partenza. Nel frattempo è arrivata la terza ondata del Covid, ma come gruppi consiliari di maggioranza condividiamo l’opportunità politica di richiamare l’Ausl all’impegno preso", scrivono nella nota.