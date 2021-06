Dalla nuova piazza don Minzoni al nuovo lungomare: Bellaria cambia volto con l'estate

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:55 - 17 Giugno 2021

Rendering piazza don Minzoni.



Giornata che si prospetta densa di appuntamenti, quella di sabato 19 giugno, con in programma alcuni momenti significativi per la Città di Bellaria Igea Marina.



In mattinata apertura al pubblico della nuova piazza Don Minzoni, il cui intervento di rigenerazione è ormai ultimato, per una spesa di 300.000 euro.



Nel primo pomeriggio, alle 14.30 circa, si terrà invece l’inaugurazione ufficiale del nuovo lungomare in prosecuzione di viale Colombo: si tratta della prima tranche dell’opera, tra il bagno 33 bis e il bagno 30, già fruibile al pubblico da sabato 12 giugno scorso. A lavori ultimati, la prosecuzione dell’asse stradale di viale Colombo avrà rigenerato quasi un chilometro e mezzo di territorio, da piazzale Kennedy a via Abbazia, evidenzia l'amministrazione comunale. Tutto questo è già visibile nei primi duecento metri di intervento, il cui taglio del nastro avverrà alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e delle autorità: già annunciata anche la presenza dell’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Regione Emilia Romagna che, accogliendo e premiando il progetto bellariese, lo ha cofinanziato con un ingente contributo da 2.150.000 euro.



Poco distante – in prossimità di piazzale Kennedy - e contestualmente all’inaugurazione del frontemare, è prevista inoltre sabato la cerimonia ufficiale di innalzamento della Bandiera Blu 2021: riconoscimento che la Fee - Foundation for Environmental Education ha conferito alla Città di Bellaria Igea Marina per il tredicesimo anno consecutivo. Istituita nel 1987, la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che viene assegnato in decine di paesi di tutto il mondo.



Per quanto concerne i lavori pubblici, nei giorni scorsi grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore Cristiano Mauri e dal Sindaco Filippo Giorgetti. "Viale Colombo concluso e aperto a inizio mese, nuovo lungomare Nord concluso e aperto il 12 giugno, nuova piazza Don Minzoni che sarà aperta sabato prossimo: mantenuto”, le parole del primo cittadino, “l'impegno di chiudere i cantieri entro le prime tre settimane di giugno. Già al lavoro per le prossime sfide, dal tratto sperimentale di lungomare in prossimità della scuola Manzi alla nuova ciclabile in zona Bordonchio, fino alla riqualificazione di piazza Alda Merini in armonia con viale Ennio".