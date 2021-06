FOTO Scooter travolto da un'auto in fase di svolta: arriva l'elisoccorso

Cronaca

Riccione

| 12:07 - 17 Giugno 2021

Scontro tra uno scooter e una Lancia Y questa mattina (giovedì 17 giugno) a Riccione. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 all'incrocio tra le vie Castrocaro e Parma. Secondo i primi riscontri l'auto stava procedendo in direzione Rimini. Nel momento in cui stava per svoltare a sinistra per entrare in via Parma, ha urtato lo scooter che procedeva in direzione opposta. L'uomo alla guida del mezzo è finito in terra. E' stato soccorso dal personale del 118 con ambulanza e automedica ma è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per portare l'uomo, con probabile trauma cranico, al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.