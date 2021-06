Calcio Eccellenza, Savignanese: Campedelli non sarà più il mister. Via anche il portiere Pazzini

Sport

Savignano sul rubicone

| 11:49 - 17 Giugno 2021

Il tecnico Nicola Campedelli.



Chiuso al terzo posto il campionato di Eccellenza (nove partite) – prima delle tre romagnole – la Savignanese guarda alla prossima stagione. Nicola Campedelli non sarà l’allenatore, per la panchina si profila una esperienza in categoria superiore: la società lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione sportiva e gli augura i migliori successi per il proseguimento della sua carriera. Chi sarà l’allenatore? Un tecnico che sposi il progetto della società che al centro ha la valorizzazione dei giovani. In rampa di lancio ci sono Graffiedi (guida la Juniores del Forlì), Zagnoli, Montanari (Del Duca). Della vecchia guardia l’esperto e bravo portiere Pazzini dopo nove anni cercherà nuovi stimoli altrove. Resteranno Varrella, Tola e Turci. Ci saranno degli inserimenti di over e in rosa saranno lanciati i giovani del settore giovanile.

“In questa brevissima stagione abbiamo rispettato i piani facendo bene, del resto di più al cospetto delle squadre emiliane non avremmo potuto fare: troppa la differenza di budget. Il nostro obiettivo ora è un campionato tranquillo col raggiungimento delal salvezza il prima possibile – dice il ds Totò De Falco – vogliamo allestire una squadra giovane, comunque in grado di ben figurare”.