Sport, fitness e wellness: Rimini Fiera fa sinergia con le manifestazioni di tutto il mondo

Fino a novembre Italian Exhibition Group accenderà l’entusiasmo di tutti i professionisti e appassionati di sport, fitness, wellness in tutto il mondo, riunendo le aziende dell’industria internazionale del settore, operatori, istruttori, catene di palestre, centri sportivi, grazie a “Ieg wellness network” le manifestazioni fieristiche dedicate all’industry dislocate in tre continenti, Asia, Europa, Nord America: Dubai Muscle Classic ed Exercise Professionals Summit, già svoltesi a febbraio e maggio a Dubai, Dubai Muscle Classic Summer Edition (16-17 luglio, Dubai), RiminiWellness (24-26 settembre, Rimini), Dubai Muscle Show e Dubai Active (28-30 ottobre, Dubai), Mexico Active & Sport Expo (25-27 novembre, Léon, Guanajuato, Mexico).

E proprio ieri, mercoledì 16 giugno, la conferenza stampa di Mexico Active & Sport Expo che ancor prima di esordire si contraddistingue per il suo expertise internazionale d’eccellenza. Mexico Active & Sport Expo, piattaforma ed evento leader in America Latina per professionisti e appassionati dell’industry - nata dalla maxi joint-venture tra due dei principali organizzatori fieristici sul mercato, Deutsche Messe con la sua società controllata Hannover Fairs Mexico ed Italian Exhibition Group (IEG) - prossima a debuttare dal 25 al 27 novembre al Poliforum Léon a Guanajuato in Mexico.

L’esperienza sul territorio maturata da Hannover Fairs Mexico si è unita alla conoscenza dell’industry del fitness di IEG che, attraverso la sua HBG Events, è reduce a Dubai dal recente successo della prima edizione Exercise Professionals Summit, la due giorni di talk sul mondo del fitness che ha riunito oltre 350 professionisti per una ventina di eventi, tra workshop e seminari, e più di 150 executive e decisori strategici dell’industry solo nella seconda giornata, e che annovera nel suo portfolio la più grande manifestazione fieristica del Middle East del settore, Dubai Muscle Show e Dubai Active oltre alla competizione di bodybuilding Dubai Muscle Classic e Dubai Muscle Classic Summer Edition.

In Italia, IEG è organizzatore di RiminiWellness, la grande kermesse internazionale dedicata a fitness, sport e benessere, che torna alla fiera di Rimini dal 24 al 26 settembre prossimi.

Con il duplice obiettivo di massimizzare opportunità e scambi commerciali e di promuovere lo sport, le attività all’aria aperta e stili di vita più sani in un unico grande evento annuale, Mexico Active & Sport Expo abbraccerà tutte le filiere interessate - nutrizione, abbigliamento e accessori, fitness, attrezzatura, salute e benessere, sport ed entertainment - e si svolgerà strategicamente nel cuore pulsante del Messico, tra Città del Messico, Guadalajara e Monterrey, ossia nella città di Léon, situata nello stato di Guanajuato, un’area in cui si concentra una popolazione di 30 milioni di persone. León è ben accessibile e gode di infrastrutture eccellenti, con un aeroporto internazionale e uno dei più grandi spazi espositivi e congressuali di livello mondiale, Poliforum León.

In evidenza i trends del settore accompagnati da intense sessioni di workout: dalla Zuu Fitness, l’allenamento funzionale a corpo libero basato su movimenti ispirati al mondo animale, utilizzato da militari, atleti d'elitè e squadre di sport professionistiche, lo Yoga del sonno e gli esercizi di respirazione per alleggerirsi dallo stress degli impegni quotidiani, le basi di neuroanatomia e per i professionisti del fitness e come applicarla in modo pratico all’allenamento, la ginnastica di Facilitazione Neuromuscolare Propriocettiva fino ai kettlebell, gli strumenti di fitness più efficaci sul pianeta.